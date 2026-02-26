Χατζηβασιλείου: Η Ελλάδα στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ, τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν χάνονται με ιδιωτικά συμφωνητικά

«Η Ελλάδα γίνεται πάροχος και πόλος ενεργειακής ασφάλειας για την ευρωπαϊκή αγορά», ανέφερε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της ΝΔ, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Πέμπτης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν χάνονται με ιδιωτικά συμφωνητικά».Στη συνέντευξή του, ο κ. Χατζηβασιλείου περιέγραψε τους δύο τρόπους με τους οποίους, όπως είπε, η χώρα ενισχύει τον ρόλο της στην ενεργειακή ασφάλεια. Πρώτον, μέσα από τον Κάθετο Διάδρομο «που θα φέρει LNG μέσω Ελλάδας στη διψασμένη αγορά της Ανατολικής Ευρώπης» και, δεύτερον, μέσα από τη συμφωνία για έρευνες σε ελληνικά ύδατα. Όπως σημείωσε, «για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, το ελληνικό κράτος πρόκειται να διεξαγάγει έρευνες υδρογονανθράκων σε μια περιοχή διπλάσιας έκτασης από τον αρχικό σχεδιασμό, γεγονός που διπλασιάζει και τις πιθανότητες να εντοπιστεί αξιοποιήσιμο κοίτασμα».Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε αναφορά στο ταξίδι του Υπουργού Εξωτερικών στην Ουάσινγκτον, λέγοντας ότι «σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης συναντιέται για δεύτερη φορά σε έναν χρόνο με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, μιας και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν στην Ελλάδα τον ρόλο του πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη». «Η χώρα μας είναι ένας βασικός και ισχυρός στρατηγικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών, πράγμα που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης», ξεκαθάρισε τονίζοντας ότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ΥΠΕΞ δεν έχουν συναντήσει ακόμα τον κ. Ρούμπιν, τη στιγμή που ο Έλληνας ΥΠΕΞ τον επισκέπτεται για δεύτερη φορά.Ο κ. Χατζηβασιλείου ανέφερε ότι η χώρα «φιλοδοξεί να διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο, όχι μόνο ως χώρα μεταφορέας, αλλά και ως παραγωγός», υπογραμμίζοντας ότι, εφόσον υπάρξουν υδρογονάνθρακες στα ελληνικά ύδατα, θα υπάρξει «διπλό όφελος πρώτα για τα δημόσια έσοδα και την ελληνική κοινωνία» και «δεύτερον, θα μπορούμε να έχουμε φθηνότερη ενέργεια ως καταναλωτές, όχι μόνο για τα σπίτια μας αλλά και για τις βιομηχανίες μας».Αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις στο ενεργειακό μέτωπο, ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών είπε «είχαμε την κοινή δήλωση δεκατριών χωρών που ουσιαστικά αποδεικνύει την έμπρακτη δέσμευση από τις κυβερνήσεις της περιοχής να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη», σημειώνοντας ότι στόχος είναι να στηριχθεί το εγχείρημα του Κάθετου Διαδρόμου. Παράλληλα, ξεχώρισε τη δημοπράτηση για τη διαδρομή «Ρεβυθούσα - Ουκρανία», όπου, όπως ανέφερε, «είχαμε σχεδόν υπερκάλυψη του στόχου», γεγονός που «σημαίνει ότι ο Κάθετος Διάδρομος μπορεί να είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμος», με στόχο να καταστεί ακόμη πιο ανταγωνιστικός.Ερωτώμενος για τη δήλωση Σαμαρά για τη συμφωνία με τη Chevron, ο κ. Χατζηβασιλείου ανέφερε ότι «ελέγχθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο» και «έχει συναφθεί ακολουθώντας κατά γράμμα τις πρόνοιες του Διεθνούς Δικαίου», τονίζοντας ότι «τα κυριαρχικά δικαιώματα μιας χώρας δεν χάνονται μέσα από ένα συμφωνητικό με ιδιωτικές εταιρείες». Αναφέρθηκε επίσης στη «ρήτρα διασφάλισης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου» σε περίπτωση μελλοντικής οριοθέτησης. Τέλος, ανέφερε: «Αν η συμφωνία με τη Chevron περιέχει στοιχεία υποχώρησης, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι, τότε για ποιο λόγο η Τουρκία αντέδρασε τόσο έντονα τονίζοντας ότι αντιβαίνει στο τουρκολιβυκό μνημόνιο»;