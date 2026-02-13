Παύλος ντε Γκρες για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος: Πολλά περνάνε από το μυαλό μου

Θέλω να είμαι χρήσιμος στη χώρα μου, η πολιτική είναι μια τέχνη να λύνεις προβλήματα - Μου αρέσει το όνομα ντε Γκρες - Στην Ελλάδα η οικονομία πάει καλύτερα αλλά υπάρχουν προβλήματα στην καθημερινότητα