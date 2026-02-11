Τζιτζικώστας: Δεν θα σηκώνεται drone στην ΕΕ αν δεν ξέρουμε τον χειριστή του

Θέλουμε η Ευρώπη να είναι ασφαλής, καινοτόμος και σίγουρη για τις τεχνολογίες στις οποίες πρωτοστατεί, υπογράμμισε ο Έλληνας επίτροπος στην παρουσίαση του ευρωπαϊκού πλαίσιου ασφαλείας για τα drones