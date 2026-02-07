Νατσιός στο protothema: Δεν θα συνεργαστώ με την Καρυστιανού, άλλοι την αποθέωναν και τώρα την κανιβαλίζουν

«Δεν θέλω ομοφυλόφιλους, να πάνε στον Κασσελάκη» - Ο πρόεδρος της Νίκης μιλάει στην «Πρώτη Λέξη» για το κόμμα Καρυστιανού, ξεκαθαρίζει τη θέση του για τις αμβλώσεις και τους γάμους των ομοφύλων ζευγαριών και εξηγεί γιατί απορρίπτει τη θεωρία του Δαρβίνου για την προέλευση του ανθρώπου