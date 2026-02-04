Κεραμέως στη Βουλή: «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για αυξήσεις μισθών και παροχών»

Οι τρεις βασικοί άξονες της « Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας» -Κάλεσμα της υπουργού για έναν ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο πέρα από κομματικές γραμμές





Το σχέδιο νόμου «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας» παρουσίασε σήμερα η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως , στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια ιστορική θεσμική τομή, αποτέλεσμα συμφωνίας της Πολιτείας με όλους τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους.Η κυρία Κεραμέως τόνισε ότι «κάθε λέξη της Συμφωνίας αυτής, αλλά και κάθε λέξη του νομοσχεδίου που έχετε ενώπιον σας, αποτελεί κείμενο συμφωνίας Κυβέρνησης, και όλων των εκπροσώπων εργαζομένων και εργοδοτών. Άρα το νομοσχέδιο αυτό έχει μία ιδιαιτερότητα: Δεν είναι άλλο ένα νομοσχέδιο της Κυβέρνησης. Είναι νομοσχέδιο της Κυβέρνησης και όλων των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων».Η Υπουργός χαρακτήρισε την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία ιστορική για δύο βασικούς λόγους.«Γιατί ποτέ στο παρελθόν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία Κυβέρνησης με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και δη τέτοιου εύρους. Δείχνει πόσα μπορούν να επιτευχθούν μέσα από τον διάλογο και ότι μπορούμε τελικά να βρίσκουμε κοινό έδαφος ακόμη και σε ζητήματα που παραδοσιακά προκαλούσαν σφοδρές αντιπαραθέσεις. Γιατί στην ουσία της σηματοδοτεί την αφετηρία μιας νέας εποχής για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας στην Ελλάδα, καταργώντας μάλιστα εναπομείνασες μνημονιακές ρυθμίσεις. Στη βάση της Συμφωνίας, θα μπορούν να καλύπτονται από Συλλογικές Συμβάσεις πολλοί περισσότεροι εργαζόμενοι, με πολλά και πολύ σημαντικά οφέλη για εκείνους και για τις επιχειρήσεις».Όπως ανέφερε η κα Κεραμέως, η εφαρμογή της Συμφωνίας δημιουργεί πολλαπλά οφέλη. Για τους εργαζόμενους, συνεπάγεται «αύξηση μισθών, περισσότερες παροχές, σταθερό, προβλέψιμο και αξιοπρεπές εργασιακό περιβάλλον». Για τις επιχειρήσεις, διαμορφώνει συνθήκες σταθερότητας, ξεκάθαρους κανόνες λειτουργίας, δυνατότητα επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό και ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας, περιορίζοντας φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού. Για την Πολιτεία, συμβάλλει στην εξομάλυνση των εργασιακών σχέσεων, στην ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και στη συνολική αναπτυξιακή πορεία της χώρας.Η Υπουργός παρουσίασε επίσης τα θετικά στοιχεία της αγοράς εργασίας τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ότι:-Η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 7,5%, το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό στην ιστορία της χώρας-Η χώρα μας είναι αυτή τη στιγμή πρώτη σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ στην αύξηση απασχόλησης-Έχουν δημιουργηθεί 563.000 νέες θέσεις εργασίας από το 2019-Η Ελλάδα καταγράφει την υψηλότερη αύξηση απασχόλησης μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ-Η πλήρης απασχόληση αυξήθηκε στο 78,5% από το 69% το 2019-Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε στα 1.516 ευρώ από τα 1.264 το 2019

-Ο μέσος μισθός πλήρους και μερικής απασχόλησης αυξήθηκε κατά 30%, δηλαδή στα 1.362,66 ευρώ από τα 1.046 το 2019

-Σχεδόν 2 στους 3 μισθωτούς αμείβονται με μέσο μισθό πάνω από 1.000 ευρώ, δηλαδή αύξηση 75% σε σχέση με το 2019.



Παράλληλα, αναγνώρισε ότι στο ποσοστό κάλυψης από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας παραμένει πεδίο σημαντικής βελτίωσης, τονίζοντας ότι «Είχαμε δύο δρόμους: Να νομοθετήσουμε μονομερώς τι θα κάνουμε για να αυξήσουμε το ποσοστό κάλυψης – ο εύκολος δρόμος – ή να επιχειρήσουμε η νομοθέτηση να είναι το αποτέλεσμα συμφωνίας με όλους τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους, ο δύσκολος δρόμος. Και αυτόν και επιλέξαμε. Δύσκολος καθότι ποτέ στο παρελθόν δεν είχε συναφθεί τέτοια συμφωνία και η συνεννόηση δεν ήταν πάντα εύκολη».



Στη συνέχεια, η κα Κεραμέως αναφέρθηκε στη διεθνή αναγνώριση της πρωτοβουλίας, η οποία επιβεβαιώνει τη σημασία της, καθώς, όπως σημειώθηκε, η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος Απασχόλησης χαρακτήρισε την Ελλάδα «πηγή έμπνευσης» για τον κοινωνικό διάλογο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παράλληλα, η Επιτροπή Αξιολόγησης Ποιότητας της Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας αναφέρει ότι «το παρόν σχέδιο νόμου αποτελεί τη σημαντικότερη παρέμβαση στο εργατικό δίκαιο από το 2012» ενώ σε εξαιρετικά θετικές αξιολογήσεις προέβη και η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.



Η Υπουργός αναφέρθηκε επιγραμματικά και στους τρεις βασικούς άξονες της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας:



-Πρώτον, πιο εύκολη επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας



-Δεύτερον, πλήρης προστασία των εργαζομένων μετά τη λήξη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας



-Τρίτον, επιτάχυνση διαδικασιών σε περίπτωση διαφωνίας εργαζομένων και εργοδοτών



Κλείνοντας, η Νίκη Κεραμέως απηύθυνε κάλεσμα για έναν ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο πέρα από κομματικές γραμμές, υπογραμμίζοντας ότι «η σημασία της Κοινωνικής Συμφωνίας υπερβαίνει το πεδίο των εργασιακών σχέσεων. Αφορά τη λειτουργία της Δημοκρατίας μας. Αποδεικνύει ότι το κράτος μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την εύρεση πεδίων σύγκλισης και ως εγγυητής εμπιστοσύνης. Ότι ο διάλογος, όταν είναι πραγματικός και όχι προσχηματικός, μπορεί να γίνει εργαλείο ανάπτυξης, σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής. Πρόκειται για μια συμφωνία που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση ή πολιτικό χώρο, αλλά εκφράζει τη συμπόρευση Κράτους και των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων και συνιστά, για πρώτη φορά, ένα κοινό έδαφος συνεννόησης που υπερβαίνει κόμματα και χρώματα. Η τυχόν αμφισβήτησή της δεν στρέφεται πλέον απέναντι σε μια κυβερνητική πρωτοβουλία, αλλά απέναντι σε μια ευρύτερη, συλλογική και διακομματική συμφωνία όλων. Ας αφήσουμε, λοιπόν, στην άκρη τις κομματικές αντιπαραθέσεις και ας σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, σκεπτόμενοι με όρους συμφέροντος των εργαζομένων, των επιχειρήσεων, της αγοράς εργασίας, με όρους εθνικού συμφέροντος».