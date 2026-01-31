Τασούλας για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Η καλύτερη πράξη απόδοσης τιμής είναι η περιφρούρηση της εθνικής μας κυριαρχίας
«Αδιαπραγμάτευτοι εθνικοί στόχοι η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας και η σταθερή αναβάθμιση της αποτρεπτικής», τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
«Σήμερα τιμούμε τους ήρωες των Ιμίων», αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, σε ανακοίνωση του για την επέτειο της κρίσης των Ιμίων.
«Η καλύτερη απόφαση και πράξη απόδοσης τιμής είναι η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας, η σταθερή αναβάθμιση της αποτρεπτικής δύναμης και η περιφρούρηση της εθνικής κυριαρχίας της πατρίδας μας», προσθέτει.
«Αδιαπραγμάτευτοι εθνικοί στόχοι που ενώνουν τους Έλληνες και διασφαλίζουν το μέλλον του τόπου», καταλήγει.
