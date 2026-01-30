Στο εργοτάξιο του αεροδρομίου στο Καστέλλι ο Μητσοτάκης: Λύνουμε εκκρεμότητες του παρελθόντος και θωρακίζουμε την Κρήτη

Για έργα υποδομής που θα δώσουν πρωτοφανή ανάπτυξη στην Κρήτη, έκανε λόγο ο πρωθυπουργός με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας