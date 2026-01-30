Στο εργοτάξιο του αεροδρομίου στο Καστέλλι ο Μητσοτάκης: Λύνουμε εκκρεμότητες του παρελθόντος και θωρακίζουμε την Κρήτη
Για έργα υποδομής που θα δώσουν πρωτοφανή ανάπτυξη στην Κρήτη, έκανε λόγο ο πρωθυπουργός με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας
Το μήνυμα ότι «η Κρήτη αλλάζει» καθώς κλείνουν εκκρεμότητες από το παρελθόν «και θωρακίζεται πια με έργα υποδομής που θα της δώσουν μία πρωτοφανή αναπτυξιακή δυναμική» έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο εργοτάξιο του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλλι .
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 67%, ενώ έχει εγκριθεί και επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεων κατά 30.000 τετραγωνικά μέτρα, ώστε ο νέος αερολιμένας να μπορεί να εξυπηρετεί με άνεση εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.
Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το νέο αεροδρόμιο φιλοδοξεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως πύλη εισόδου της Κρήτης, αλλά και ως κόμβος μετακινήσεων στην ευρύτερη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Το αεροδρόμιο θα συνδέεται οδικά τόσο με τον Βόρειο όσο και με τον Νότιο Οδικό Άξονα Κρήτης, μέσω αξόνων συνολικού μήκους περίπου 24 χιλιομέτρων.
Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, «το νέο αεροδρόμιο εδώ στο Καστέλι θα μπορεί να υποδέχεται υπερδιπλάσιες πτήσεις από αυτές που δέχεται σήμερα το αεροδρόμιο Καζαντζάκης» ενώ παράλληλα σημείωσε «τις πολύ σημαντικές επιπτώσεις για το Ηράκλειο που θα έχει η αξιοποίηση του παλιού αεροδρομίου προς όφελος όλων των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου».
Εκφράζοντας τη χαρά του για την επίσκεψη αυτή, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για «το πιο σημαντικό εργοτάξιο στην χώρα» σημειώνοντας ότι «το υπό κατασκευή νέο διεθνές αεροδρόμιο του Καστελιού θα λειτουργήσει το 2028».
«Όπως είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο η κατασκευή το οποίου προχωράμε με μεγάλη ταχύτητα και χαίρομαι κύριε υπουργέ για την σήμερα υπεγράφη και η τελευταία εκκρεμότητα που υπήρχε από το παρελθόν, η σύμβαση αεροναυτιλίας. Έτσι ώστε να είμαστε πια σίγουροι ότι το χρονοδιάγραμμα που έχουμε ορίσει θα τηρηθεί» συνέχισε ο πρωθυπουργός.
Τόνισε, ακόμα, ότι «ως Κρητικός δεν χρειάζεται να σας πω πόσο μεγάλη ευαισθησία έχω και για τα ζητήματα της ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και πιστεύω ότι η λύση που έχει δοθεί η προστατεύει αφενός σημαντικά πολιτιστικά ιδρύματα, από την άλλη μας επιτρέπει να καλύψουμε και τις ανάγκες στο αεροδρόμιο με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο, κάτι που θα κριθεί και στο Συμβούλιο της Επικρατείας».
«Η Κρήτη αλλάζει, η Κρήτη μπαίνει με μεγάλη ταχύτητα στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα κλείνοντας εκκρεμότητες που έρχονται από το παρελθόν και θωρακίζεται πια με έργα υποδομής που θα της δώσουν μία πρωτοφανή αναπτυξιακή δυναμική. Αν σκεφτεί κανείς ότι το νέο αεροδρόμιο εδώ στο Καστέλι θα μπορεί να υποδέχεται υπερδιπλάσιες πτήσεις από αυτές που δέχεται σήμερα το αεροδρόμιο Καζαντζάκης. Και ας αναλογιστεί κανείς τις πολύ σημαντικές επιπτώσεις για το Ηράκλειο που θα έχει η αξιοποίηση του παλιού αεροδρομίου προς όφελος όλων των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου» συνέχισε ο πρωθυπουργός.
Κάνοντας, δε, αναφορά στα έργα για τον ΒΟΑΚ που «έχουν μπει για τα καλά στις ράγες», ο κ. Μητσοτάκης είπε πως «ως πρωθυπουργός και ως Κρητικός μπορώ να αισθάνομαι μία μεγάλη ικανοποίηση για το γεγονός πια ότι λύνουμε εκκρεμότητες του παρελθόντος και όπως είπα προικίζουμε την Κρήτη με τα σημαντικά έργα υποδομής που τόσο χρειαζόταν».
Μαζί με τον πρωθυπουργό, στο Καστέλι βρέθηκαν ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Χρίστος Δήμας, ο νέος Διοικητής της ΥΠΑ, Γιώργος Βαγενάς, ο πρόεδρος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περιστέρης, η Σέβη Βολουδάκη, ο Γιάννη Κεφαλογιάννης κ.α.α
Υπεγράφη η σύμβαση αεροναυτιλίας
«Η Κρήτη μπαίνει με μεγάλη ταχύτητα στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα»
«Ο κρητικός αέρας αέρας μας γεμίζει αισιοδοξία» σχολίασε κατά την άφιξή του ο πρωθυπουργός, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά του «που είμαστε όλοι εδώ»
Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους του εργοταξίου.
Η επίσκεψη του Κ. Μητσοτάκη έγινε στο πλαίσιο της υπογραφής της σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας, που θα βάλει το έργο του αεροδρομίου σε οριστική τροχιά ολοκλήρωσης.
«Σήμερα, με την υπογραφή της συμφωνίας αεροναυτιλίας, γίνεται ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα και πλέον έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα, όπως είπα, για το 2028, ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία του αεροδρομίου, με όλα τα πιστοποιημένα, τα πιο σύγχρονα συστήματα αεροναυτιλίας, σύμφωνα με την ΕΑSΑ, το ICAO, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας σημειώνοντας ότι η συμφωνία επιτρέπει «να έχουμε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την έναρξη και τη λειτουργία του αεροδρομίου».
Σύμφωνα με τον υπουργό, το αεροδρόμιο στο Καστέλι βρίσκεται στο 67% της ολοκλήρωσης. ««Θα είναι το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στην Ευρώπη. Ένα αεροδρόμιο το οποίο όχι απλώς θα συνδυάζει την τεχνολογική αρτιότητα, αλλά θα έχει και μία εξαιρετική ισορροπία μεταξύ των αρχαιολογικών ευρημάτων, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, της Κρήτης, και φυσικά θα μπορέσει να συμβάλει καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και της Κρήτης συγκεκριμένα», ανέφερε.
Αμέσως μετά την επίσκεψη στην Κρήτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναχωρήσει για το Ζάγκρεμπ και την άτυπη Σύνοδο κορυφής των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ανακοινωθεί το επίσημο «ξεμπλοκάρισμα» της προμήθειας και εγκατάστασης των ραντάρ και των συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για έργο ζωτικής σημασίας, από το οποίο εξαρτάται άμεσα η ασφαλής και πιστοποιημένη λειτουργία του αεροδρομίου. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ο παραχωρησιούχος αναλαμβάνει τη διενέργεια του διεθνούς διαγωνισμού, με το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας να μετατίθεται πλέον για μετά το 2028, καθώς μόνο η εγκατάσταση των συστημάτων απαιτεί τουλάχιστον δύο χρόνια.
Στη συνέχεια, ο υπουργός Υποδομών θα μεταβεί στο Ρέθυμνο για να επιθεωρήσει τις πρόδρομες εργασίες στην παράκαμψη της πόλης – σημάνσεις, εργοτάξια και έργα οδικής ασφάλειας – στο πλαίσιο της στενής παρακολούθησης των χρονοδιαγραμμάτων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.
Στις 6 το απόγευμα θα «πέσουν οι υπογραφές» για την ενεργοποίηση της προαίρεσης του τμήματος Κίσσαμος–Χανιά, προϋπολογισμού 243,5 εκατομμυρίων ευρώ. Με την υπογραφή αυτή, ο ΒΟΑΚ επεκτείνεται επίσημα προς τα δυτικά και η σύμβαση παραχώρησης αφορά πλέον έναν ενιαίο αυτοκινητόδρομο από τη Χερσόνησο έως την Κίσσαμο, συνολικού μήκους 187 χιλιομέτρων, με επίσημη έναρξη ισχύος στις αρχές Φεβρουαρίου.
Δείτε φωτογραφίες από το εργοτάξιο
Χρίστος Δήμος: Εξαιρετικά σημαντικό βήμα η υπογραφή της συμφωνίας αεροναυτιλίας
