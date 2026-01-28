Πλεύρης: Καμία διαδικασία νομιμοποίησης για παράνομους μετανάστες - Όσες δυνατότητες έδωσε η Πολιτεία, τις έδωσε

Η τελευταία ευκαιρία ήταν ο νόμος, ο οποίος είχε να κάνει με την τριετία, από εδώ και πέρα δεν πρόκειται να υπάρξει άλλη», δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου