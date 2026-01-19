Σδούκου κατά Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: Τα δικαιώματα της γυναίκας δεν μπαίνουν σε διαπραγμάτευση ή διαβούλευση

«Ως γυναίκα και ως πολιτικός, αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ και δεν το περίμενα να το ακούσω από μία γυναίκα» δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ - Τι είπε για τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες και το κόμμα Καρυστιανού





Στις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις απάντησε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου , μιλώντας στο OPEN και στο ERTnews Radio, ενώ τοποθετήθηκε και για τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες και τη συνολική εικόνα της πολιτικής αντιπαράθεσης.Σχετικά με τις δηλώσεις της κ. Καρυστιανού για το ζήτημα των αμβλώσεων , η κ. Σδούκου δήλωσε: «Ως γυναίκα και ως πολιτικός, αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ και δεν το περίμενα να το ακούσω από μία γυναίκα», ενώ πρόσθεσε ότι «».Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για ένα«απολύτως κατοχυρωμένο, λυμένο εδώ και δεκαετίες» και ξεκαθάρισε ότι «».Επίσης, υπενθύμισε ότι το ζήτημα έχει κλείσει θεσμικά από το 1986 και τόνισε πως «», προσβάλλοντας τόσο τις γυναίκες όσο και τη θεσμική ωριμότητα της ελληνικής κοινωνίας.Για τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες , η κ. Σδούκου σημείωσε ότι από τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη «».Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι αυτό «δεν σημαίνει πως η συζήτηση δεν έχει νόημα», καθώς «τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα παραμένουν σοβαρά και απαιτούν συνέχεια και βάθος χρόνου».Χαρακτήρισε τη συνάντηση ως «», που σημαίνει «να αφήσουμε πίσω τα μπλόκα και να προχωρήσουμε στην υλοποίηση όσων ήδη δρομολογήθηκαν», όπως το φθηνότερο ρεύμα και το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, αλλά και στη συζήτηση για τα επόμενα βήματα.Υπογράμμισε ότι ο πρωτογενής τομέας «». Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε τη σημασία της διακομματικής επιτροπής, τονίζοντας ότι «εκεί πρέπει να στηθεί ένας γόνιμος και ουσιαστικός διάλογος, τόσο για τα άμεσα όσο και για τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ζητήματα».Όπως σημείωσε, «δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν ακόμη ανάγκες ή περιθώρια βελτιώσεων», αλλά αυτά πρέπει να συζητούνται «με θεσμικό τρόπο, σοβαρότητα και αίσθηση ευθύνης».Αναφερόμενη στη δημιουργία νέου κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού, η κ. Σδούκου επισήμανε ότι «είναι αυτονόητο δικαίωμα κάθε πολίτη να ιδρύει κόμμα και να απευθύνεται σε όποια πολιτική δεξαμενή επιθυμεί».Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι από τη στιγμή που κάποιος επιλέγει να ηγηθεί πολιτικού φορέα, «η συζήτηση περνά σε άλλο επίπεδο. Κρίνεται για τις πολιτικές του θέσεις και τις απαντήσεις που δίνει στα πραγματικά προβλήματα».Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η κοινωνία θέλει να ακούσει τι πρεσβεύεις για την Ευρώπη, για τις διεθνείς εξελίξεις, για τους μισθούς, τις συντάξεις, την οικονομία και την απονομή της Δικαιοσύνης».

Υπογράμμισε ότι «είναι άλλο να προσπαθείς μέσα από μια θετική πρόταση για τη χώρα και άλλο να πατάς στο χαλί του λαϊκισμού», τονίζοντας πως «εκεί ακριβώς κρίνεται αν κάποιος βλέπει τη χώρα ως πεδίο διαμαρτυρίας ή ως πεδίο δημιουργίας».



Δημοσκοπήσεις και ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας Η κ. Σδούκου σημείωσε ότι οι δημοσκοπήσεις «είναι πάντα μια φωτογραφία της στιγμής» και ότι τα ασφαλή συμπεράσματα προκύπτουν μόνο σε βάθος χρόνου.



«Σχηματίζεται ένα δίπολο: από τη μία η πρόταση για κυβέρνηση της ΝΔ και από την άλλη, ένα σύστημα διαμαρτυρίας και άρνησης στα πάντα. Μας ενδιαφέρει να υπάρχει μια εποικοδομητική αντιπολίτευση.



Αλλά αυτό που εμείς πρωτίστως θέλουμε, είναι να κάνουμε τη δουλειά μας, να ολοκληρώσουμε το έργο μας, προφανώς μέχρι τις εκλογές, να ξεδιπλώσουμε και ποιο είναι το όραμά μας για την επόμενη τετραετία και να πείσουμε και τους πολίτες για αυτό», τόνισε



Κλείνοντας, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ τόνισε ότι «πιστεύουμε βαθιά ότι οι προτάσεις μας ωφελούν την πατρίδα και γι’ αυτό συνεχίζουμε να εργαζόμαστε και να αγωνιζόμαστε για την υλοποίησή τους», ακριβώς για αυτό στοχεύουμε «να κερδίσουμε την αυτοδυναμία την άνοιξη του 2027».