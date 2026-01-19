Καταγγελία κατά Καρυστιανού στον Ιατρικό Σύλλογο ετοιμάζει ο Καραχάλιος μετά το «χρειάζεται ψυχίατρο»

Εδώ συντελέστηκε το αδίκημα, λέει ο Νίκος Καραχάλιος για όσα είπε για το πρόσωπό του η Μαρία Καρυστιανού