ΝΔ: Αποχαιρετούμε με θλίψη τον Αλέξανδρο Παπαδόγγονα, ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξης

Με θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση αποχαιρέτησε η ΝΔ τον πρώην υπουργό και ιστορικό στέλεχος του κόμματοςπου πέθανε χθες σε ηλικία 95 ετών.ήταν μέλος της πρώτης Κοινοβουλευτικής Ομάδας τηςτο 1974. Ήδη, είχε ενεργό συμμετοχή στο αντιδικτατορικό Κίνημα του Ναυτικού , ενώ κατά την πολιτική του σταδιοδρομία, διατέλεσε υπουργός των κυβερνήσεων του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.«Η διαδρομή του στα κοινά χαρακτηρίστηκε από ήθος, εντιμότητα, θάρρος, οξυδέρκεια και αφοσίωση στο καθήκον. Ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας ήταν κάτι πολύ περισσότερο από επιφανές στέλεχος της Παράταξής μας: υπήρξε άξιος εκπρόσωπος μιας γενιάς που υπηρέτησε με άμεσο κίνδυνο της ζωής της την Ελλάδα και τη Δημοκρατία. Στην οικογένεια και τους οικείους του απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια», τόνισε η ΝΔ.Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση ένα ιστορικό στέλεχός της, μέλος της πρώτης Κοινοβουλευτικής της Ομάδας το 1974, τον Αλέξανδρο Παπαδόγγονα. Μανιάτης στην καταγωγή, γεννήθηκε το 1931 στην Τρίπολη. Σπούδασε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, στη Ναυτική Σχολή Πολέμου και στη Σχολή Άμυνας του ΝΑΤΟ. Μετεκπαιδεύτηκε στις Σχολές Υποβρυχίων Ελλάδος και ΗΠΑ, καθώς και στη Σχολή Ναρκοπολέμου και στη Σχολή Οικονομικών Ναυτικού. Ακολούθησε μια λαμπρή καριέρα στο Πολεμικό Ναυτικό. Υπηρέτησε σε πολλά πολεμικά πλοία και υποβρύχια, καθώς και σε επιτελικές θέσεις.Το 1973 συμμετείχε ενεργά στο αντιδικτατορικό Κίνημα του Ναυτικού, συνελήφθη και φυλακίστηκε στο ΕΑΤ-ΕΣΑ. Μετά τη Μεταπολίτευση το 1974 επανήλθε στο Πολεμικό Ναυτικό ως μηδέποτε διωχθείς, αλλά αποχώρησε το ίδιο έτος προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα στις εθνικές εκλογές. Από το 1974 έως το 2000 διετέλεσε Βουλευτής Α' Αθηνών. Υπηρέτησε στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή ως Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας (1974-1977) και Υπουργός Συγκοινωνιών (1977-1980) και στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ως Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας (1990-1991) και Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας (1992-1993). Η διαδρομή του στα κοινά χαρακτηρίστηκε από ήθος, εντιμότητα, θάρρος, οξυδέρκεια και αφοσίωση στο καθήκον. Ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας ήταν κάτι πολύ περισσότερο από επιφανές στέλεχος της Παράταξής μας: υπήρξε άξιος εκπρόσωπος μιας γενιάς που υπηρέτησε με άμεσο κίνδυνο της ζωής της την Ελλάδα και τη Δημοκρατία. Στην οικογένεια και τους οικείους του απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.Αποχαιρετάμε με θλίψη τον πρώην Υπουργό και Αντιναύαρχο ε.α. του Πολεμικού Ναυτικού Αλέξανδρο Παπαδόγγονα, ο οποίος υπηρέτησε την Ελλάδα από διαφορετικές θέσεις, με συνέπεια και αίσθηση καθήκοντος.Συμμετείχε στο Κίνημα του Ναυτικού κατά του δικτατορικού καθεστώτος και διακρίθηκε για το ήθος του ως Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργός, διατελώντας μεταξύ άλλων Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας.Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.

Τα συλλυπητήρια του Νικήτα Κακλαμάνη για τον Παπαδόγγονα

Τη βαθιά του θλίψη εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, για την εκδημία του σπουδαίου πατριώτη, πρώην βουλευτή, υπουργού και αντιναυάρχου εν αποστρατεία του Πολεμικού Ναυτικού, Αλέξανδρου Παπαδόγγονα.



Ο Πρόεδρος της Βουλής δήλωσε: «Αποχαιρετούμε σήμερα με βαθιά αισθήματα θλίψης έναν σπουδαίο πατριώτη, δημοκράτη, με σπάνιο ήθος και ακέραιο χαρακτήρα, που υπηρέτησε την πατρίδα με αταλάντευτη αφοσίωση στις αξίες και τις ιδέες του σε κάθε επίπεδο της ζωής του.



Ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας, στη διάρκεια της μακράς αυτής διαδρομής, υπηρέτησε σε επιτελικές θέσεις του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ είχε ενεργό μέρος στο αντιδικτατορικό κίνημα του Ναυτικού το 1973, όπου για τη δραστηριότητά του συνελήφθη και φυλακίστηκε στο ΕΑΤ-ΕΣΑ. Μετά τη Μεταπολίτευση το 1974 επανήλθε στο Πολεμικό Ναυτικό ως μηδέποτε διωχθείς απ' όπου και αποχώρησε το ίδιο έτος προκειμένου ν' ασχοληθεί με τη πολιτική στην οποία και αφοσιώθηκε με μοναδικό στόχο το όφελος για τον ελληνικό λαό. Εκλέχθηκε βουλευτής στην Α΄ Αθηνών με τη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και ανέλαβε το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (1974-77).



Επανεκλέχθηκε βουλευτής το 1977 και ορίστηκε υπουργός Συγκοινωνιών (1977-80). Στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τοποθετήθηκε αρχικά αναπληρωτής υπουργός Εθνικής 'Αμυνας (1990-1991) και στη συνέχεια ανέλαβε για δεύτερη θητεία, υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας (1992-1993). Ήταν πάντα μάχιμος σε όλες τις θέσεις όπου υπηρέτησε, δεν έπαψε ν' αγωνίζεται μη διστάζοντας να συγκρουστεί έχοντας πάντα γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων της χώρας. Το ήθος και η προσφορά του στην πατρίδα θα παραμείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη όλων μας, μια πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενεές. Στην οικογένεια και τους οικείους του απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

