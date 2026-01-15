Αιχμές Πολάκη για Τσίπρα και Καρυστιανού: «Τα νέα εγχειρήματα δεν πάνε και πολύ καλά»

Ο ίδιος φέρεται να τόνισε πως είναι σωστές οι ενωτικές πρωτοβουλίες, αλλά μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κάνει την πολιτική αλλαγή