Σε δικηγορικό γραφείο για την παρουσίαση του νέου ψηφιακού δικαστικού φακέλου ο Μητσοτάκης

Οπότε, πολλά συγχαρητήρια σε όσους εργάστηκαν για να γίνει πράξη αυτό το έργο και προφανώς ευελπιστούμε να τηρηθούν όλα τα χρονοδιαγράμματα, έτσι ώστε να καλύψει ο ψηφιακός φάκελος όλο το φάσμα των δικαστικών υποθέσεων, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει μέχρι το 2027».: «Εγώ, κ. Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα-πρώτα να σας ευχαριστήσω, γιατί όλα αυτά τα οποία συνιστούν μεγάλες τομές δεν θα μπορούσαν να γίνουν αν δεν είχαν τη δική σας υποστήριξη και τη διαρκή παρότρυνση ότι πρέπει να πάμε σε μεγάλες αλλαγές. Όλα αυτά που έγιναν εδώ εκκρεμούν έναν αιώνα περίπου, δεν εκκρεμούν μια τετραετία. Εκκρεμούν έναν αιώνα ακριβώς.Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε -κι ας το ακούσει ο κόσμος αυτό- ότι αυτή η μέθοδος που εφαρμόζουμε τώρα εδώ, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Ας καταλάβουν και οι Έλληνες πολίτες ότι η Ελλάδα δεν ακολουθεί απλώς, πρωτοπορεί στον κόσμο.Αυτό θα διευκολύνει πολύ τους δικηγόρους, τους δικαστές, τους δικαστικούς υπαλλήλους και βεβαίως είναι ένα μεγάλο όφελος για τον ελληνικό λαό, γιατί όλα αυτά που κάνουμε για τους πολίτες είναι, δεν είναι για μας».: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πλέον ο δικηγόρος μπαίνει σε ένα σημείο, Πρόεδρε, δεν χρειάζεται να μπει σε διάφορες πλατφόρμες. Και πλέον, δικαστές αλλά και δικηγόροι, σε ένα σημείο, σε ένα αποθετήριο έχουν όλη την ιστορία της δίκης, όλα τα σχετικά έγγραφα της δίκης και επίσης όλη την ενημέρωση που θέλουν να έχουν σε σχέση με το πότε θα βγει η απόφαση.Συνεπώς, από ένα σημείο, στα συστήματα του Δημοσίου τα οποία φυλάσσονται και πλέον έχουν ακολουθήσει τη ροή του cloud προκειμένου να τα έχουμε όλα ασφαλή, και χωρίς πλέον να χρειάζεται να μετακινούνται, μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς την ταλαιπωρία που μέχρι σήμερα είχαν».Ο δικηγόρος Βασίλης Αποστολίδης ανέφερε: «Η διαδικασία αυτή σίγουρα λύνει τα χέρια όλων των συναδέλφων, διευκολύνει τις διαδικασίες, την ταχύτητα, την οικονομία χρόνου, την οικονομία ουσιαστικά πόρων και σίγουρα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Σε κάθε περίπτωση να ευχαριστήσουμε το Υπουργείο για τη ρηξικέλευθη αυτή διαδικασία. Θα την τιμήσουμε και αναμένουμε να περάσει και στις υπόλοιπες διαδικασίες, για να διευκολύνουν όλη την καθημερινότητά μας στον κλάδο μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ».