Ο Δήμας ζητά εντός της ημέρας την παραίτηση του διοικητή της ΥΠΑ για το μπλακ άουτ στο FIR
Τα καθήκοντα του κ. Σαουνάτσου θα τα αναλαμβάνει ένας από τους υποδιοικητές της ΥΠΑ
Την παραίτηση του διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Γιώργου Σαουνάτσου μετά το πολύωρο μπλακ άουτ στα συστήματα ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας αναμένεται να ζητήσει ο υπουργός Μεταφορών, Χρίστος Δήμας εντός της ημέρας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες μετά το πόρισμα καταπέλτη για το μπλακ άουτ στο FIR ο υπουργός είχε προαναγγείλει ότι θα αναζητηθούν οι ευθύνες και συγκεκριμένα αυτές που αναλογούν στην ΥΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, θα ζητηθεί η παραίτηση εντός της ημέρας με τα καθήκοντα του κ. Σαουνάτσου να τα αναλαμβάνει ένας από τους υποδιοικητές της ΥΠΑ.
Ο Γιώργος Σαουνάτσος, είχε αναλάβει τη θέση τον Μάρτιο του 2024 με πενταετή θητεία, όντας υπεύθυνος για θέματα ασφάλειας πτήσεων, εκσυγχρονισμού συστημάτων και ανάπτυξης αεροδρομίων.
Το πόρισμα-καταπέλτης
Υπενθυμίζεται ότι τα παρωχημένα συστήματα επικοινωνιών που εξακολουθούν να στηρίζουν τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα βρέθηκαν στο επίκεντρο του πορίσματος για την αναστολή λειτουργίας του FIR Αθηνών την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026. Σύμφωνα με την Επιτροπή Διερεύνησης, το εκτεταμένο μπλακάουτ επικοινωνιών δεν προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση ή εξωτερική παρεμβολή, αλλά από τη δυσλειτουργία παλαιάς τεχνολογίας συστημάτων που δεν υποστηρίζονται πλέον από τους κατασκευαστές τους και δεν διαθέτουν σύγχρονα εργαλεία ελέγχου και διάγνωσης βλαβών.
Το πόρισμα υπογράμμισε ότι η καθυστέρηση στη μετάβαση σε σύγχρονες ψηφιακές υποδομές επικοινωνίας αυξάνει τον κίνδυνο επανάληψης παρόμοιων περιστατικών. Γι’ αυτό και εισηγείται την επιτάχυνση της αντικατάστασης των παλιών συστημάτων με νέα, σύγχρονα δίκτυα, την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και του τηλεπικοινωνιακού παρόχου, καθώς και τη βελτίωση της εποπτείας των κρίσιμων συχνοτήτων.
Δήμας: Τα συστήματα της ΥΠΑ είναι παλαιά αλλά λειτουργικά
Εν τω μεταξύ, ως περιστατικό «χαμηλής διακινδύνευσης» χαρακτήρισε το πολύωρο black out των συστημάτων ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας υποστηρίζοντας ότι δεν κινδύνευσε καμία από τις πτήσεις που εκείνη την ώρα βρίσκονταν εντός του ελληνικού FIR.
Ο κ. Δήμας αν και παραδέχθηκε στην Βουλή ότι τα συστήματα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας είναι «παλαιά» και εμφανίζουν προβλήματα «χωρητικότητας» έσπευσε να διευκρινίσει ότι «είναι λειτουργικά». «Ο διοικητής για την κυβερνοασφάλεια είπε ότι δεν τέθηκε ζήτημα ασφάλειας. Ο Πρόεδρος ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας λέει ότι δεν τέθηκε ζήτημα ασφάλειας των πτήσεων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δήμας απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για να προσθέσει στην συνέχεια: «Τα συστήματα είναι παλαιά, πολλών χρόνων. Όλοι συμφωνούν όμως ότι είναι λειτουργικά. Το πρόβλημα είναι πρόβλημα χωρητικότητας. Το αεροδρόμιο του Μονάχου που θεωρείται δίδυμο με το αεροδρόμιο “ Ελ. Βενιζέλος” έχει πιο σύγχρονα συστήματα αεροναυτιλίας και μεγαλύτερη χωρητικότητα. Το θέμα λοιπόν είναι θέμα χωρητικότητας».
Ο υπουργός συνέχισε λέγοντας ότι σε συνεργασία με την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Eurocontrol υλοποιείται «ολιστικό σχέδιο δράσης για την αναβάθμιση όλων των συστημάτων. Στελεχώνουνε διαρκώς την Υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ενώ πρόσφατα συμφωνήσαμε να αναλάβει καθήκοντα τεχνικού συμβούλου το Eurocontrol». Παράλληλα, είπε ότι θα συγκροτηθεί ειδική ομάδα διαχείρισης κρίσεων με στελέχη της ΥΠΑ και του ΟΤΕ για να μην επαναληφθούν αντίστοιχα περιστατικά.
