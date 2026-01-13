Ο Καμμένος ξαναχτύπησε: Ο Πολ Τόμσεν διαπραγματευτής για τη Γροιλανδία και η... ξανθιά της ΕΥΠ στο Μαϊάμι
Ο Καμμένος ξαναχτύπησε: Ο Πολ Τόμσεν διαπραγματευτής για τη Γροιλανδία και η... ξανθιά της ΕΥΠ στο Μαϊάμι
Η ανάρτηση του πρώην υπουργού με αποδέκτη... τη Δανία, «τώρα που θα σας πάρει τη Γροιλανδία ο Τραμπ»
«Ξέρει αυτός»... Με τη μόνιμη επωδό των τελευταίων αναρτήσεών του, ο Πάνος Καμμένος «ξαναχτύπησε», αυτή τη φορά για τα σχέδια του προέδρου των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία. Ο πρώην υπουργός καλεί τους Δανούς να ορίσουν ως διαπραγματευτή τον Πόλ Τόμσεν «που μας εκβίαζε την εποχή των μνημονίων από το Χίλτον», όπως γράφει, υποσχόμενος ότι σε αντάλλαγμα «θα στείλουμε στο Μαϊάμι την ξανθιά της ΕΥΠ δώρο». Κι όποιος κατάλαβε...
