Σαμαράς για Novartis: Η απόφαση του Εφετείου επιβεβαιώνει την πολιτική σκευωρία που έστησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
Σαμαράς για Novartis: Η απόφαση του Εφετείου επιβεβαιώνει την πολιτική σκευωρία που έστησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
Με αφορμή την ενοχή των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων, ο Αντώνης Σαμαράς κάνει λόγο για συνειδητά ψεύδη με στόχο τη σπίλωση του ονόματός του
Την απόφαση του Εφετείου, με την οποία κρίθηκαν ένοχοι οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση Novartis, Μαρία Μαραγγέλη και Φιλίστορας Δεστεμπασίδης, σχολίασε ο Αντώνης Σαμαράς, υποστηρίζοντας ότι η κρίση της Δικαιοσύνης σε δεύτερο βαθμό επιβεβαιώνει, όπως ανέφερε, την πολιτική σκευωρία που είχε στηθεί σε βάρος του από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο ψευδομάρτυρες κατέθεσαν συνειδητά ψευδή στοιχεία με μοναδικό στόχο τη σπίλωση της τιμής και της υπόληψής του, επιδιώκοντας την πολιτική του περιθωριοποίηση και φίμωση, κυρίως λόγω των θέσεών του στα εθνικά ζητήματα και ειδικότερα για τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Αναλυτικά η δήλωσή του:
«Η απόφαση της Δικαιοσύνης και στο δεύτερο βαθμό, πιστοποιεί την πολιτική σκευωρία που έστησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Οι δύο ψευδομάρτυρες είπαν συνειδητά ψέματα με μόνο στόχο τη σπίλωση της τιμής και της υπόληψής μου. Ήθελαν την πολιτική περιθωριοποίηση και φίμωσή μου κυρίως για τα εθνικά θέματα, και ειδικά για τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Οι σκευωροί διέσυραν έτσι και τη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς. Το ομολόγησε εξάλλου ο ίδιος ο ηθικός αυτουργός, ο κ.Τσίπρας, στο βιβλίο του.
Είχα εξαρχής δηλώσει ότι την υπόθεση αυτή θα την πάω "μέχρι τέλους". Αυτό και έκανα. Γιατί ο μόνος εθνικά επωφελής δρόμος στην πολιτική είναι πάντοτε ο δρόμος της αλήθειας. Για όλους και για όλα...».
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο ψευδομάρτυρες κατέθεσαν συνειδητά ψευδή στοιχεία με μοναδικό στόχο τη σπίλωση της τιμής και της υπόληψής του, επιδιώκοντας την πολιτική του περιθωριοποίηση και φίμωση, κυρίως λόγω των θέσεών του στα εθνικά ζητήματα και ειδικότερα για τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Αναλυτικά η δήλωσή του:
«Η απόφαση της Δικαιοσύνης και στο δεύτερο βαθμό, πιστοποιεί την πολιτική σκευωρία που έστησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Οι δύο ψευδομάρτυρες είπαν συνειδητά ψέματα με μόνο στόχο τη σπίλωση της τιμής και της υπόληψής μου. Ήθελαν την πολιτική περιθωριοποίηση και φίμωσή μου κυρίως για τα εθνικά θέματα, και ειδικά για τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Οι σκευωροί διέσυραν έτσι και τη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς. Το ομολόγησε εξάλλου ο ίδιος ο ηθικός αυτουργός, ο κ.Τσίπρας, στο βιβλίο του.
Είχα εξαρχής δηλώσει ότι την υπόθεση αυτή θα την πάω "μέχρι τέλους". Αυτό και έκανα. Γιατί ο μόνος εθνικά επωφελής δρόμος στην πολιτική είναι πάντοτε ο δρόμος της αλήθειας. Για όλους και για όλα...».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα