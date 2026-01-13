Σαμαράς για Novartis: Η απόφαση του Εφετείου επιβεβαιώνει την πολιτική σκευωρία που έστησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

Με αφορμή την ενοχή των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων, ο Αντώνης Σαμαράς κάνει λόγο για συνειδητά ψεύδη με στόχο τη σπίλωση του ονόματός του