Αφιέρωμα του Il Foglio στον νέο πρόεδρο του Eurogroup: «Κυριάκος Πιερρακάκης, μια βαθιά ευρωπαϊκή ιστορία»

Το ιταλικό μέσο χαρακτηρίζει τον Έλληνα υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «σύμβολο μιας αναγέννησης που όλοι θεωρούσαν αδύνατη, αλλά που είναι κι αυτή, πάνω απ’ όλα, βαθιά ευρωπαϊκή»