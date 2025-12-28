Πιερρακάκης: Νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης για την Ελλάδα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Σε μια συγκυρία όπου η ευρωπαϊκή οικονομία δοκιμάζεται από γεωπολιτικές εντάσεις, επενδυτικές προκλήσεις και μεταβαλλόμενες ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, περιγράφει στην Καθημερινή το νέο πλαίσιο προτεραιοτήτων για την Ευρώπη και την Ελλάδα μετά τη φάση των ενισχύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης.Εστιάζει στη μετάβαση από την έκτακτη στήριξη σε ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, βασισμένο σε επενδύσεις, παραγωγικότητα και θεσμική αξιοπιστία.Τονίζει ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας περνά μέσα από ισχυρό ιδιωτικό επενδυτικό κύμα, ψηφιακό και ενεργειακό μετασχηματισμό, αλλά και σταθερούς δημοσιονομικούς κανόνες. Παράλληλα, αναδεικνύει την ανάγκη σύγκλισης με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, με πολιτικές που μετατρέπουν την ανάπτυξη σε πραγματικό κοινωνικό όφελος.Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι το στοίχημα της επόμενης περιόδου είναι η διατήρηση της εμπιστοσύνης, η προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων και η συνέχιση μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν τη μακροχρόνια ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας.Σε ερώτημα για το, ο υπουργός επισήμανε ότι άμεσα θα δημοσιευθεί η προκήρυξη για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών για τον ανάδοχο του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Όπως είπε, είναι ένα κρίσιμο εργαλείο κοινωνικής πολιτικής «που δίνει πραγματική δεύτερη ευκαιρία στους ευάλωτους οφειλέτες και διασφαλίζει την προστασία της κύριας κατοικίας τους ακόμη και σε περιπτώσεις πτώχευσης ή αναγκαστικής εκτέλεσης».Στόχος του υπουργείου είναι να να τεθεί σε πλήρη λειτουργία ο Φορέας εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, μέχρι τότε, όμως, το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα στήριξης παραμένει σε ισχύ, αναστέλλοντας τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης της κύριας κατοικίας και παρέχοντας κρατική επιδότηση της δόσης του δανείου έως και 210 ευρώ.Τέλος, σε ερώτημα, ο υπουργός απαντά ότι η κυβέρνηση στηρίζει την κοινωνία μέσα από ισχυρά πλεονάσματα, τα οποία προκύπτουν από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και το μέρισμα της ανάπτυξης. Για το έτος που έρχεται, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι «θα γίνουν όλες εκείνες οι ενέργειες που απαιτούνται ώστε να διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή και η αναπτυξιακή δυναμική της χώρας, τηρώντας πάντοτε τη δημοσιονομική ισορροπία».