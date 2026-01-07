Η πορεία για τη διαγραφή Φαραντούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ: Οι εξηγήσεις, ο μονόδρομος και το σκεπτικό της Κουμουνδούρου
Η διαγραφή από την ευρωομάδα δεν ήταν αρχικά ορατή – Το τηλεφώνημα με τον Σωκράτη Φάμελλο και οι νέες δηλώσεις στήριξης του υπό ίδρυση κόμματος της Καρυστιανού
Απότομη κλιμάκωση, όχι αναγκαστικά δεδομένη μέχρι χθες, έφεραν οι δηλώσεις της Προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νικόλα Φαραντούρη, με τον Ευρωβουλευτή να μένει τελικά εκτός της Ευρωομάδας της Κουμουνδούρου.
Ωστόσο, οι χθεσινές τοποθετήσεις του Ευρωβουλευτή σε συνδυασμό με τα δημοσιεύματα και τις φήμες των ημερών για μετακίνησή του στο κόμμα Καρυστιανού «προσβάλλουν το κόμμα και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ» κατά την οπτική της Κουμουνδούρου, η οποία και εντέλει πάτησε το κουμπί της διαγραφής.
Τότε, ο κ. Φαραντούρης φέρεται να είπε προς τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ότι εξακολουθεί να είναι Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Φάμελλος φέρεται να ζήτησε από το στέλεχος να διαψευστεί κάθε άλλη εκδοχή.
Μόνο που σήμερα το πρωί ο Νικόλας Φαραντουρης «ένωσε» τη φωνή του με την Μαρία Καρυστιανού, με τις δηλώσεις του να ερμηνεύονται ως «παραμένω ΣΥΡΙΖΑ αλλά αν φύγω θα σας το πω», όπως παρατηρούσαν αρκετά στελέχη, όταν η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ερμήνευσε την στάση του όχι ως καθαρή απάντηση, αλλά ως υπεκφυγή.
Πολύ περισσότερο, όταν πηγές της Κουμουνδούρου μεταδίδουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ψηφοφόροι του επιθυμούν οι ευρωβουλευτές που θα τους εκπροσωπούν να εργάζονται υπέρ του κόμματος «χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς κρυφά χαρτιά». Όπως και να «δουλεύουν με συνέπεια και συντροφικότητα, για να βελτιώνουν τη δράση και επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ για το καλό της κοινωνίας», ενώ προφανώς οι Ευρωβουλευτές του κόμματος «δεν θα εκμεταλλεύονται τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ για να ανοίξουν την πόρτα και να πάνε σε άλλα κόμματα».
Υπό αυτήν την έννοια, εφόσον ο κ. Φαραντούρης δεν διασφάλισε με την στάση του τις τελευταίες ημέρες τίποτα από τα παραπάνω, η διαγραφή του φάνταζε «μονόδρομος», όπως και το αίτημα της Κουμουνδούρου να επιστρέψει την έδρα του στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, «στεγανοποιώντας» αυτήν την ώρα το κόμμα από τυχόν σκέψεις για νέες αποσκιρτήσεις.
Η απάντηση Φαραντούρη
Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή. Και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τίμησαν με τη ψήφο τους και με έστειλαν να υπηρετήσω τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού. Σ' αυτούς και μόνο λογοδοτώ. Η έδρα μου ανήκει σε αυτούς. Με αυτούς συνομιλώ καθημερινά. Από άκρη σε άκρη, σε όλη την πατρίδα, από τα μπλόκα μέχρι τις Βρυξέλλες. Και πέρα από την Ευρώπη. Πολιτεύτηκα με βάση τις αρχές της δικαιοσύνης και της διαφάνειας. «Δικαιοσύνη παντού» ήταν το σύνθημα με το οποίο μπήκα στην πολιτική πριν 2 χρόνια. Κι αυτό θα συνεχίσω να υπηρετώ. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα και δαιμονοποιεί οτιδήποτε συνιστά μαζική κινητοποίηση των πολιτών. Εγώ θα συνεχίσω. Για δικαιοσύνη, διαφάνεια και ισονομία.
