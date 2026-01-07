Λατινοπούλου: Δεν με αφορά το κόμμα Καρυστιανού, περιμένω να δω το μαλλιοτράβηγμά της με Κωνσταντοπούλου, Τσίπρα και Βελόπουλο
Λατινοπούλου: Δεν με αφορά το κόμμα Καρυστιανού, περιμένω να δω το μαλλιοτράβηγμά της με Κωνσταντοπούλου, Τσίπρα και Βελόπουλο
«Είχαμε καταλάβει ότι ενδεχομένως να ήθελε να κεφαλαιοποιήσει τη δημοφιλία που έχει» είπε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής - Απάντησε «κατηγορηματικά όχι» στο ενδεχόμενο συνεργασίας
Καμία ανησυχία δεν προκαλεί στην Αφροδίτη Λατινοπούλου η δημιουργία κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, με την πρόεδρο της Φωνής Λογικής να δηλώνει, μάλιστα, ότι «αυτό που περιμένω να δω είναι το μαλλιοτράβηγμά της με Κωνσταντοπούλου, Τσίπρα και Βελόπουλο».
«Είναι δημοκρατικό δικαίωμά της να κάνει κόμμα. δεν με ανησυχεί προσωπικά καθόλου, είχαμε καταλάβει ότι ενδεχομένως να ήθελε να κεφαλαιοποιήσει τη δημοφιλία που έχει. Αυτό που περιμένω είναι το μαλλιοτράβηγμα με Βελόπουλο, Τσίπρα και Κωνσταντοπούλου» είπε το βράδυ της Τρίτης η κυρία Λατινοπούλου στο Action 24 με αφορμή την τελευταία συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού.
Όπως συμπλήρωσε «εμάς ως Φωνή Λογικής μας ενδιαφέρουν αυτά που κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αυτή ρίχνει την χώρα στα βράχια. Οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες για λαθρομετανάστευση παιδεία υγεία».
Με αφορμή, δε, τις τελευταίες δημοσκοπήσεις σχολίασε «μας δίνουν τουλάχιστον στο 6%, δεν τίθεται ζήτημα να μην μπει η στη Βουλή η Φωνή Λογικής» για να προσθέσει «κανείς άλλος δεν πρεσβεύει ό,τι εμείς, άρα δεν με απασχολεί το κόμμα Καρυστιανού».
Ερωτηθείσα, δε, αν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασία της Φωνής Λογικής με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, η Αφροδίτη Λατινοπούλου απάντησε «κατηγορηματικά όχι». «Η Φωνή Λογικής δεν συνεργάζεται με κανέναν γιατί είναι το πιο υγιές κόμμα με φιλελεύθερη πολιτική. Είδατε κανέναν να μιλάει για τη λαθροεισβολή που γίνεται το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη και αυτό δεν το καταδικάζει κανένας;» είπε χαρακτηριστικά η κυρία Λατινοπούλου.
«Είναι δημοκρατικό δικαίωμά της να κάνει κόμμα. δεν με ανησυχεί προσωπικά καθόλου, είχαμε καταλάβει ότι ενδεχομένως να ήθελε να κεφαλαιοποιήσει τη δημοφιλία που έχει. Αυτό που περιμένω είναι το μαλλιοτράβηγμα με Βελόπουλο, Τσίπρα και Κωνσταντοπούλου» είπε το βράδυ της Τρίτης η κυρία Λατινοπούλου στο Action 24 με αφορμή την τελευταία συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού.
Όπως συμπλήρωσε «εμάς ως Φωνή Λογικής μας ενδιαφέρουν αυτά που κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αυτή ρίχνει την χώρα στα βράχια. Οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες για λαθρομετανάστευση παιδεία υγεία».
Με αφορμή, δε, τις τελευταίες δημοσκοπήσεις σχολίασε «μας δίνουν τουλάχιστον στο 6%, δεν τίθεται ζήτημα να μην μπει η στη Βουλή η Φωνή Λογικής» για να προσθέσει «κανείς άλλος δεν πρεσβεύει ό,τι εμείς, άρα δεν με απασχολεί το κόμμα Καρυστιανού».
Ερωτηθείσα, δε, αν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασία της Φωνής Λογικής με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, η Αφροδίτη Λατινοπούλου απάντησε «κατηγορηματικά όχι». «Η Φωνή Λογικής δεν συνεργάζεται με κανέναν γιατί είναι το πιο υγιές κόμμα με φιλελεύθερη πολιτική. Είδατε κανέναν να μιλάει για τη λαθροεισβολή που γίνεται το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη και αυτό δεν το καταδικάζει κανένας;» είπε χαρακτηριστικά η κυρία Λατινοπούλου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα