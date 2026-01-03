Σε ετοιμότητα το Υπουργείο Εξωτερικών για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα
Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Χ
Στενά παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα έπειτα από τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του από τις ΗΠΑ το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
«To ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, σε στενό συντονισμό με τους εταίρους και την ελληνική Πρεσβεία στο Καράκας, η οποία βρίσκεται σε επαφή με την ελληνική κοινότητα στη χώρα και είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια», αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση.
.@GreeceMFA is closely monitoring the situation in #Venezuela, in close coordination with 🇪🇺 partners & the 🇬🇷Embassy in Caracas, which is in contact with the Greek community in the country & ready to provide assistance.— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 3, 2026
