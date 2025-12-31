Το απολογιστικό βίντεο του Κυριάκου Πιερρακάκη: Το 2025 άφησε καθαρό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία
Το απολογιστικό βίντεο του Κυριάκου Πιερρακάκη: Το 2025 άφησε καθαρό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία
Ο ίδιος μίλησε για τη σημασία που έχει για την Ελλάδα η εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup
Με ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media, ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης έκανε έναν σύντομο απολογισμό για το 2025.
Στην ανάρτηση που συνοδεύει το βίντεο, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρει ότι «το 2025 άφησε καθαρό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία», κάνοντας λόγο για «μεγάλες αλλαγές» που, όπως σημειώνει, «ήδη φέρνουν αποτελέσματα».
Παράλληλα, τονίζει ότι, με την «εμπιστοσύνη που χτίζεται μέρα με τη μέρα», το 2026 μπορεί «να ανοίξει νέους δρόμους για κάθε πολίτη, για κάθε οικογένεια».
Ακόμα, ο ίδιος μίλησε για τη σημασία που έχει για την Ελλάδα η εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup.
Δείτε το βίντεο του Κυριάκου Πιερρακάκη:
Το 2025 άφησε καθαρό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Με τις μεγάλες αλλαγές, που ήδη φέρνουν αποτελέσματα, και με την εμπιστοσύνη που χτίζεται μέρα με τη μέρα, το 2026 μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους για κάθε πολίτη, για κάθε οικογένεια. pic.twitter.com/CrthjpXG5e— Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) December 31, 2025
