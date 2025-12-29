Γεωργιάδης: Συντάσσομαι με τους Ευρωπαίους που λένε ότι τα pushbacks δεν πρέπει να είναι παράνομα
Γεωργιάδης: Συντάσσομαι με τους Ευρωπαίους που λένε ότι τα pushbacks δεν πρέπει να είναι παράνομα
Τι απάντησε για το tweet του σχετικά με τη Διεθνή Αμνηστία και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης
Στην ανάρτηση που έκανε σχετικά με τη Διεθνή Αμνηστία και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης αναφέρθηκε το πρωί της Δευτέρας ο Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας αφενός «ανέδειξε την αριστερή υποκρισία» ενώ αφετέρου δήλωσε πως συντάσσεται με «ευρωπαϊκές δυνάμεις και 9 ευρωπαίους πρωθυπουργούς που ζητούν να ξαναδούμε το θέμα με τα pushbacks που θεωρούνται παράνομα από το Διεθνές Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».
Αρχικά εξήγησε ότι η ανάρτησή του στο twitter αφορούσε λογαριασμούς που έχουν κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι δεν έχει αποχωρήσει από τη Eurovision. «Ρώτησαν αν η μουσική ενώνει ή πρέπει να κάνουμε πολιτική και με τη μουσική. Αυτή ήταν η ουσία της ανάρτησης γιατί πιστεύω ότι προφανώς και όλα είναι πολιτική».
Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι «εννοούσα το διεθνές ποινικό δικαστήριο της Χάγης. Στη Χάγη υπάρχουν δύο δικαστήρια, το ένα που θα προσφύγει η Ελλάδα για την Τουρκία και το άλλο είναι το διεθνές ποινικό δικαστήριο που έχει ασκήσει δίωξη και σύλληψη Νετανιάχου. Πάμε τώρα στη Διεθνή Αμνηστία: Είναι οργανισμός που αντιστρατεύεται τα βασικά συμφέροντα των ευρωπαϊκών λαών. Ξέρετε ότι υπάρχουν 9 πρωθυπουργοί που έχουν ζητήσει παρέμβαση στη νομολογία του διεθνούς δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη μεταναστευτική πολιτική; Εγώ συντάσσομαι με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις που ζητούν να ξαναδούμε ότι τα pushbacks είναι παράνομα».
«Δεν μπορεί να ξεκινά μια βάρκα από τη Λιβύη με 400 άτομα και να φτάνει ανενόχλητη. Γιατί η μια θα γίνουν εκατοντάδες. Δεν είπα να τους σκοτώσουμε, να τους σπρώξουμε. Η ιδέα αυτή όταν απαγορεύτηκε ήταν άλλη συνθήκη, τώρα αυτή δεν υπάρχει. Αν έρθει 1 δισ. κατατρεγμένοι από την Αφρική, αντέχει η Ευρώπη; Έχουμε έρθει σε ένα υπαρξιακό σημείο των ευρωπαϊκών λαών και του ευρωπαϊκού πολιτισμού και αυτά πρέπει να τα ξαναδούμε» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.
«Η Ελλάδα ασφαλώς αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο και το διεθνές ποινικό δικαστήριο αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφήσει τη χώρα να καταστραφεί. Η σωτηρία του λαού είναι ο υπέρτατος νόμος, έγραφαν οι Ρωμαίοι» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.
Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Γεωργιάδης τάχθηκε στο πλευρό του δημάρχου Φλώρινας για την αντίδρασή του στο συγκρότημα Banda Entopica σημειώνοντας ότι «η περιοχή είναι πολύ ευαίσθητη, ο δήμαρχος ούτε ακροδεξιός είναι ούτε φανατικός».
Ερωτηθείς, δε, για τους αγρότες σημείωσε ότι «χάνουν το δίκιο τους γιατί αντικειμενικά η κυβέρνηση ικανοποίησε αυτά που μπορούν να ικανοποιηθούν. Είναι σοβαρό αίτημα αγροτικό για να διπλασιαστεί η αγροτική σύνταξη; Είναι σοβαρά πράγματα αυτά; Να ζητάμε πράγματα που στέκουν
Τάχθηκε, τέλος στο πλευρό του πρόεδρου της Βουλής που προανήγγειλε κόφτη στη live μετάδοση των εξεταστικών επιτροπών λέγοντας «η προσπάθεια ορισμένων να κάνουν φασαρία ενώ τους γράφει η κάμερα για να αυξάνουν τα likes, πρέπει να σταματήσει. από τη στιγμή που η εξεταστική έχει παραπέσει στο να γίνει εργαλείο φασαρίας πρέπει να το ξαναδούμε».
