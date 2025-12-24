ΣΥΡΙΖΑ: Άκουσε τα κάλαντα από την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία ο Φάμελλος και χόρεψε μαζί τους
«Οταν πιανόμαστε χέρι χέρι γινόμαστε πιο δυνατοί» ανέφερε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του
Τα Κάλαντα από την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία άκουσε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος στα γραφεία της Κουμουνδούρου.
Ο κ. Φάμελλος αντάλλαξε δώρα και ευχές με τα μέλη του Συλλόγου, ενώ έσυρε και τον χορό.
«Οταν πιανόμαστε χέρι χέρι γινόμαστε πιο δυνατοί» ανέφερε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του.
Δείτε εικόνες:
Νωρίτερα, ο Σωκράτης Φάμελλος εξέδωσε δήλωση που ανέφερε: «Το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι είναι 20% - 30% ακριβότερο από το ήδη ακριβό περσινό».
«Κάθε χρόνο και χειρότερα δηλαδή. Για να μη θυμηθώ ότι το γιορτινό τραπέζι είναι 70% ακριβότερο απ' ότι ήταν το 2019», σχολιάζει, επισημαίνοντας ότι «η γαλοπούλα και τα γλυκά έχουν διπλάσια τιμή από τότε», ενώ «το αρνί αυξήθηκε κατά 80%, το χοιρινό 95%, το γάλα και η φέτα πάνω από 60%».
«Η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ απασχολημένη με το βόλεμα των δικών της παιδιών, τα υπερκέρδη της ΔΕΗ, το κλείσιμο των ταχυδρομείων και κυρίως με το κουκούλωμα των σκανδάλων της. Και δεν προλαβαίνει να ασχοληθεί με τους πολίτες και την αγορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά εδώ και ένα χρόνο αναστολή του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, αλλά και έλεγχο της αγοράς για πάταξη της αισχροκέρδειας», τονίζει ο Σ. Φάμελλος και καταλήγει:
«Κ. Μητσοτάκη, το σίγουρο είναι ένα: Καλές γιορτές και καλύτερες μέρες για τον κόσμο, θα έρθουν μόνο όταν φύγει αυτή η καταστροφική κυβέρνηση».
