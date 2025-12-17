Εκτός ελέγχου η Ζωή: Εκτόξευσε κατηγορίες κατά μαρτύρων, συζύγων και οικογενειών, με μήνυση απαντά ο Σκέρτσος

Είπε ότι η σύζυγος Σκέρτσου «τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης μεταξύ των δικαστών» - «Είστε θύτης των γυναικών, αυτό που κάνετε λέγεται δολοφονία χαρακτήρα» της απάντησε - Χυδαίο μήνυμα δέχτηκε ο Λαζαρίδης, επειδή «τα βάζει με την Κωνσταντοπούλου»





ΑΚ.ΣΚΕΡΤΣΟΣ: Έχετε πρόβλημα με την σύζυγό μου; Υπερασπίστρια των γυναικών είστε; Γίνεστε θύτης των γυναικών και πρέπει να σταματήσει. Την θεωρείτε παρακολούθημα του άντρα της. Είστε θύτης των γυναικών. Αυτό που κάνετε λέγεται επίθεση και δολοφονία χαρακτήρα.



Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Έχει υπερασπιστεί βιαστή τεσσάρων γυναικών, έχει επιθέτει στη Συρεγγέλα. Ρωτάτε τον υπουργό για την γυναίκα του; Μια ερώτηση δεν έχετε κάνει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.



Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Και εσείς σεξίστρια.



ΑΚ.ΣΚΕΡΤΣΟΣ: Είστε αναξιόπιστη. Κάνετε τον εισαγγελέα. Σπιλώνετε υπολήψεις, θίγετε γυναίκες. Συγγνώμη θα ζητήσετε;



Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σε ποιον;



Με ακρότητες και σε κλίμα τοξικής έντασης ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κεντρική πρωταγωνίστρια για μια ακόμα φορά ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου , αλλά και το προεδρείο της επιτροπής, που εμφανίζεται ανήμπορο να επιβάλει την τάξη ακόμα και όταν η κατάσταση ξεφεύγει από κάθε έλεγχο.Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παραμέρισε για μία ακόμα φορά κάθε φραγμό και, προκειμένου να κονιορτοποιήσει όσους βρέθηκαν απέναντί της, εκτόξευσε καταγγελίες για τους ίδιους, τις οικογένειες τους, τις συζύγους και γονείς. Το κλίμα της Εξεταστικής θύμισε... ντεκαντάνς δικαστικό ριάλιτι, στο οποίο με την ανοχή του προεδρείου επιτράπηκε κάθε χτύπημα.Οι διάλογοι της εξέτασης του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας είναι χαρακτηριστικοί:Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η σύζυγός σας τυγχάνει ειδικής μεταχείρισης μεταξύ των δικαστών λόγω εκκρεμοτήτων που είχεΑΚ.ΣΚΕΡΤΣΟΣ: Έχετε πρόβλημα με την σύζυγό μου; Υπερασπίστρια των γυναικών είστε; Γίνεστε θύτης των γυναικών και πρέπει να σταματήσει. Την θεωρείτε παρακολούθημα του άντρα της. Είστε θύτης των γυναικών. Αυτό που κάνετε λέγεται επίθεση και δολοφονία χαρακτήρα.Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Έχει υπερασπιστεί βιαστή τεσσάρων γυναικών, έχει επιθέτει στη Συρεγγέλα. Ρωτάτε τον υπουργό για την γυναίκα του; Μια ερώτηση δεν έχετε κάνει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΠΟΥΛΟΥ: Είστε συκοφάντης!Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Και εσείς σεξίστρια.ΑΚ.ΣΚΕΡΤΣΟΣ: Είστε αναξιόπιστη. Κάνετε τον εισαγγελέα. Σπιλώνετε υπολήψεις, θίγετε γυναίκες. Συγγνώμη θα ζητήσετε;Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σε ποιον;

ΑΚ.ΣΚΕΡΤΣΟΣ: Σε μένα, στην σύζυγό μου.



Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Μισεί τις γυναίκες.



Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι βέβαια!



ΑΚ.ΣΚΕΡΤΣΟΣ: Θα λάβετε νέα μήνυση και αγωγή, όπως έλαβε και η εφημερίδα Αυγή και αναγκάστηκε να ανασκευάσει. Ανακυκλώνετε ψεύδη που έχουν διαψευστεί. Υπερασπίζεστε ή διώκετε γυναίκες;



Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε αγκαζέ με βιαστές και παιδοβιαστές.



Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ώπα! Ώπα! Να το πάρει πίσω.



ΑΚ.ΣΚΕΡΤΣΟΣ: Είπατε ότι η σύζυγός μου έχει μια εκκρεμότητα και προνομιακή μεταχείριση. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά.



Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Γεωργιάδης έχει καταδικαστεί για την υπόθεση παιδεραστίας.



Λ.ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ: Έχετε μπερδέψει τα μπούτια σας, κυρία Κωνσταντοπούλου. Η ξεφτίλα της δεν έχει όρια. Άλλος είναι



ΑΝ.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Απαράδεκτη είστε και μας κουνάτε το δάχτυλο.



Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Την υπόθεση Γεωργιάδη με τον βιασμό παιδιών από τη Μολδαβία την γνωρίζετε ή όχι;



Η συνεδρίαση συνεχίστηκε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μέχρι τέλους, με τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη να επισημαίνει ότι οι βουλευτές της ΝΔ σκέφτονται να καταθέσουν μήνυση και αγωγή στην κα Κωνσταντοπούλου και εκείνη να απαντά ότι για κάθε αγωγή που δέχεται, θα κάνει τρεις αγωγές στον πρωθυπουργό.



Ο κ. Λαζαρίδης μάλιστα διάβασε μήνυμα που του ήρθε στο messenger, το οποίο έγραφε: "Τι σιχαμερό ερπετό είσαι ρε που τα βάζεις με την Κωνσταντοπούλου; Να κοιμηθείς το βράδυ και να σε βρουν κρύο το πρωί και σκ@@α στον τάφο σου". Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας άρχισε να φωνάζει, ρωτώντας τον κ. Λαζαρίδη αν της το χρεώνει, με τον εισηγητή της ΝΔ να λέει ότι δεν το χρεώνει σε κανέναν, αλλά θα πράξει τα δέοντα.