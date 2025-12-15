Γεωργιάδης: Η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι θλιβερή γιατί συμμετέχει η κυρία Κωνσταντοπούλου

Για το περιστατικό με την Μαρία Συρεγγέλα που προκάλεσε αντιδράσεις, ο υπουργός Υγείας είπε: «Φαντάζεστε να έλεγε άντρας στην κυρία Κωνσταντοπούλου “μη σκίσεις κανένα καλσόν”; Τι θα γινόταν;».