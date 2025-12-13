Η Ομάδα Αλήθειας έκανε βίντεο τα «με» και «χωρίς» καρέκλα της Μιλένας Αποστολάκη: Τι έλεγε για τα αγροτικά μπλόκα ως υφυπουργός, τι λέει σήμερα
ΠΑΣΟΚ αγρότες Μιλένα Αποστολάκη

Η Ομάδα Αλήθειας έκανε βίντεο τα «με» και «χωρίς» καρέκλα της Μιλένας Αποστολάκη: Τι έλεγε για τα αγροτικά μπλόκα ως υφυπουργός, τι λέει σήμερα

Δηλώσεις που έχει κάνει με διαφορά 14 χρόνων

Η Ομάδα Αλήθειας έκανε βίντεο τα «με» και «χωρίς» καρέκλα της Μιλένας Αποστολάκη: Τι έλεγε για τα αγροτικά μπλόκα ως υφυπουργός, τι λέει σήμερα
Τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η Μιλένα Αποστολάκη τις κινητοποιήσεις των αγροτών σήμερα σε σύγκριση με την περίοδο που το ΠΑΣΟΚ ήταν στην κυβέρνηση και εκείνη υφυπουργός Γεωργίας, αναδεικνύει με βίντεο στα social media η Ομάδα Αλήθειας.

«Η χώρα δεν μπορεί να αντέξει αυτή την εξαγγελλόμενη ανομία», «υπάρχουν κάποια όρια», ήταν μερικές από τις εκφράσεις που χρησιμοποιούσε η κ. Αποστολάκη για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, όταν το ΠΑΣΟΚ βρισκόταν στην κυβέρνηση.

Αντιθέτως, σε πρόσφατες δηλώσεις της έχει αναφέρει μεταξύ άλλων: «τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια», «το ΠΑΣΟΚ είναι δίπλα στα δίκαια αιτήματα των αγροτών».

Δείτε το βίντεο:

