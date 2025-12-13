Η Ομάδα Αλήθειας έκανε βίντεο τα «με» και «χωρίς» καρέκλα της Μιλένας Αποστολάκη: Τι έλεγε για τα αγροτικά μπλόκα ως υφυπουργός, τι λέει σήμερα
Η Ομάδα Αλήθειας έκανε βίντεο τα «με» και «χωρίς» καρέκλα της Μιλένας Αποστολάκη: Τι έλεγε για τα αγροτικά μπλόκα ως υφυπουργός, τι λέει σήμερα
Δηλώσεις που έχει κάνει με διαφορά 14 χρόνων
Τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η Μιλένα Αποστολάκη τις κινητοποιήσεις των αγροτών σήμερα σε σύγκριση με την περίοδο που το ΠΑΣΟΚ ήταν στην κυβέρνηση και εκείνη υφυπουργός Γεωργίας, αναδεικνύει με βίντεο στα social media η Ομάδα Αλήθειας.
«Η χώρα δεν μπορεί να αντέξει αυτή την εξαγγελλόμενη ανομία», «υπάρχουν κάποια όρια», ήταν μερικές από τις εκφράσεις που χρησιμοποιούσε η κ. Αποστολάκη για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, όταν το ΠΑΣΟΚ βρισκόταν στην κυβέρνηση.
Αντιθέτως, σε πρόσφατες δηλώσεις της έχει αναφέρει μεταξύ άλλων: «τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια», «το ΠΑΣΟΚ είναι δίπλα στα δίκαια αιτήματα των αγροτών».
Δείτε το βίντεο:
Πασοκάρα pic.twitter.com/ST9SN0sl4l— Ομάδα Αλήθειας (@omadaalithias) December 13, 2025
