Την απόσυρση της Ελλάδας από την Eurovision ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω Ισραήλ: Η κυβέρνηση αρνείται να προχωρήσει σε αυτή την απόφαση

Ο στοιχειώδης σεβασμός στον λαό της Παλαιστίνης και στα δεινά που αντιμετωπίζει επιβάλλουν τον διαχωρισμό της Ελλάδας από την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ραδιοφωνικής Ένωσης, που άνοιξε τον δρόμο για τη συμμετοχή του Ισραήλ και την απόσυρση της ΕΡΤ από τη Eurovision, αναφέρει η Κουμουνδούρου