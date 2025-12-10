Την απόσυρση της Ελλάδας από την Eurovision ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω Ισραήλ: Η κυβέρνηση αρνείται να προχωρήσει σε αυτή την απόφαση
Την απόσυρση της Ελλάδας από την Eurovision ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω Ισραήλ: Η κυβέρνηση αρνείται να προχωρήσει σε αυτή την απόφαση

Ο στοιχειώδης σεβασμός στον λαό της Παλαιστίνης και στα δεινά που αντιμετωπίζει επιβάλλουν τον διαχωρισμό της Ελλάδας από την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ραδιοφωνικής Ένωσης, που άνοιξε τον δρόμο για τη συμμετοχή του Ισραήλ και την απόσυρση της ΕΡΤ από τη Eurovision, αναφέρει η Κουμουνδούρου

Την απόσυρση της Ελλάδας από την συμμετοχή στην Eurovision για το 2026, ζητά με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την συμμετοχή του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Την ώρα που μια σειρά από χώρες της Ευρώπης -Ιρλανδία, Ισπανία, Ολλανδία και Σλοβενία- αποσύρουν τη συμμετοχή τους από τον προσεχή διαγωνισμό της Eurovision για το 2026, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνείται να προχωρήσει σε αυτή την απόφαση».

Γενικεύοντας υποστηρίζει: «Η κυβέρνηση οφείλει τάχιστα να εγκαταλείψει το δόγμα του στρατηγικού συμμάχου με το δολοφονικό καθεστώς Νετανιάχου, το οποίο διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Ο στοιχειώδης σεβασμός στον λαό της Παλαιστίνης και στα δεινά που αντιμετωπίζει επιβάλλουν τον διαχωρισμό της Ελλάδας από την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ραδιοφωνικής Ένωσης, που άνοιξε τον δρόμο για τη συμμετοχή του Ισραήλ και την απόσυρση της ΕΡΤ από τη Eurovision».
