Ο Τσιάρας καλεί ξανά τους βουλευτές της ΝΔ στην Πειραιώς: Απαντήσεις μετά το «χτύπημα των 6» για τις πληρωμές σε αγρότες
Η σημερινή ενημέρωση γίνεται με το κεκτημένο της δρομολόγησης πληρωμών που θα ολοκληρωθούν ως το τέλος Δεκεμβρίου και θα ανέλθουν μέχρι τότε στα 3,7 δισ. για το 2025
Πυκνώνουν και οι εσωτερικές διεργασίες στη Νέα Δημοκρατία με το βλέμμα στις εξελίξεις στο αγροτικό μέτωπο που απασχολούν κατά κόρον την κυβερνητική καθημερινότητα στην παρούσα κατάσταση. Με αυτό το δεδομένο και σε συνεννόηση με το Μέγαρο Μαξίμου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας συγκαλεί σήμερα στις 15:00 ευρεία σύσκεψη ενημέρωσης με τους βουλευτές της ΝΔ για τα αγροτικά στα γραφεία του κόμματος στην Πειραιώς. Και όλα αυτά ενώ καταγράφεται κινητικότητα στο παρασκήνιο στην προοπτική μιας συνάντησης της κυβέρνησης με τους αγρότες τις επόμενες μέρες.
Ο κ. Τσιάρας που διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι η πόρτα του είναι ανοιχτή για διάλογο επιστρέφει στην Πειραιώς σχεδόν δύο μήνες μετά την τελευταία αντίστοιχη ενημέρωση που είχε κάνει στους γαλάζιους βουλευτές. Τότε τους είχε αποκαλύψει για πρώτη φορά τις δύο επιστολές που είχε στείλει η Κομισιόν, με τις οποίες έθετε τελεσίγραφο στην κυβέρνηση να προχωρήσει στην ολοκλήρωση του action plan για τις πληρωμές. Πλην όμως, είχε ακούσει πολλά, με πολλούς βουλευτές να αμφισβητούν ακόμα και την ουσία της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Η σημερινή ενημέρωση πάντως γίνεται με ένα κεκτημένο για τον οργανισμό, ήτοι τη δρομολόγηση των πληρωμών που θα ολοκληρωθούν ως το τέλος Δεκεμβρίου και θα ανέλθουν μέχρι τότε στα 3,7 δισ. για το 2025.
Αναφέρουν συγκεκριμένα ότι δεν αποδεσμεύτηκαν 21 εκατομμύρια ευρώ από τον συνολικό προϋπολογισμό του προγράμματος που ανέρχεται στα 175 εκατ. ευρώ, ενώ συνδέουν την εξέλιξη αυτή με την απουσία του περίφημου ΑΤΑΚ που έχει αποτελέσει αφορμή εντάσεων με τους αγρότες. Τη δήλωση υπέγραψαν η πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή (Σέρρες), οι βουλευτές Νίκος Παναγιωτόπουλος, Γιάννης Πασχαλίδης (Καβάλα), Θεόδωρος Καράογλου (Β' Θεσσαλονίκης), Γιάννης Γιώργος (Χαλκιδική) και Δημήτρης Κυριαζίδης (Δράμα).
Ανώτερες πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης απαντούσαν στο protothema.gr ότι οι εν λόγω δικαιούχοι που δεν πληρώθηκαν είναι σε καθεστώς διασταυρωτικού ελέγχου και θα εξοφληθούν ως το τέλος του έτους, ενώ το απόγευμα και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε ότι «δεσμεύθηκαν οι δηλώσεις δικαιούχων – ιδιοκτητών ή ενοικιαστών – εφόσον υπήρχε απόκλιση μεγαλύτερη των 5 στρεμμάτων ανάμεσα στη δηλωθείσας έκτασης του ιδιοκτήτη στο Ε9 και της καταχωρηθείσας έκτασης στη βάση δεδομένων του ΟΣΔΕ».
Η «δήλωση των 6» πάντως είναι δηλωτική του δύσκολου κλίματος που επικρατεί στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ενόψει της συνεδρίασης στις 12:00 την Παρασκευή, πριν τη συζήτηση και την ψήφιση του Προϋπολογισμού, καθώς εκτός του κ. Μητσοτάκη τον λόγο θα πάρουν και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.
Το αναβαθμισμένο επιχειρησιακό δόγμα συμπληρώνεται από την παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα προς τις κατά τόπους εισαγγελίες για άσκηση διώξεων κατά την κρίση τους για παρακώλυση συγκοινωνίων. Χθες μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει εκ του σύνεγγυς την κατάσταση πριν τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, ο οποίος σε συνομιλητές του εξηγεί ότι, όποιος βιαιοπραγεί εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων θα βρίσκεται αντιμέτωπος με δίωξη, αλλά παράλληλα θα πρέπει και η Αστυνομία και να μεριμνά, ώστε να μην υπάρξουν τραυματισμοί αγροτών και κτηνοτρόφων.
Η προειδοποίηση των «6» ενόψει Κοινοβουλευτικής ΟμάδαςΗ συζήτηση με τους βουλευτές έρχεται πάντως μετά το χθεσινό «χτύπημα» 6 βουλευτών της ΝΔ από περιοχές της Βορείου Ελλάδας. Με αφορμή το Μέτρο 23, «άνοιξαν πυρ» έναντι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΟΠΕΚΕΠΕ για το γεγονός ότι εκτός της πληρωμής έμειναν αρκετοί δικαιούχοι.
Επιχειρησιακή ετοιμότηταΠαράλληλα, η δοκιμασία της πιο σκληρής αστυνομικής γραμμής σε κρίσιμες υποδομές της χώρας είναι ante portas, καθώς από σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν κι άλλο τις κινητοποιήσεις τους και ετοιμάζονται να πολιορκήσουν τα λιμάνια του Βόλου, της Ηγουμενίτσας και της Θεσσαλονίκης, αρχής γενομένης σήμερα από την πρωτεύουσα της Μαγνησίας.
