Ο Τσιάρας καλεί ξανά τους βουλευτές της ΝΔ στην Πειραιώς: Απαντήσεις μετά το «χτύπημα των 6» για τις πληρωμές σε αγρότες

Η σημερινή ενημέρωση γίνεται με το κεκτημένο της δρομολόγησης πληρωμών που θα ολοκληρωθούν ως το τέλος Δεκεμβρίου και θα ανέλθουν μέχρι τότε στα 3,7 δισ. για το 2025