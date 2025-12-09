Έξι βουλευτές της ΝΔ κατά ΟΠΕΚΕΠΕ, καταγγέλλουν αποκλεισμό αγροτών από τις πληρωμές για το Μέτρο 23 - «Δεν πληρώθηκαν όσοι ελέγχονται» απαντά το υπουργείο

Επίθεση στον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπολύουν έξι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τις πληρωμές στους αγρότες για το Μέτρο 23 κάνοντας λόγο για αποκλεισμούς δικαιούχων.Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση που υπογράφουν οι Φωτεινή Αραμπατζή, Θεόδωρος Καράογλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Κυριαζίδης, Γιάννης Πασχαλίδης και Ιωάννης Γιώργος, επισημαίνεται ότι «παρά το σήμα κινδύνου, που εκπέμψαμε με αφορμή την συμπληρωματική πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων, δυστυχώς, όπως φαίνεται, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφάσισε να εφαρμόσει αναδρομικά και εκ των υστέρων, φίλτρα ελέγχου και αντιπαραβολής ιδιοκτησιακού καθεστώτος για πληρωμή αποζημίωσης με έτος αναφοράς το 2024».Όπως λένε, ως αποτέλεσμα, «χιλιάδες παραγωγοί Παραδεκτών Αιτήσεων Στήριξης του Μέτρου 23 με βούλα και υπογραφή της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων (30/10/25), βρίσκονται σήμερα εκτός πληρωμής και από τα 178.507.863,52 εκ. Ευρώ του Μ23 να μοιράζονται τελικά 157.466.387,8 εκ. Ευρώ».Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ανώτερη πηγή του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όσοι δικαιούχοι δεν είδαν πληρωμές, είναι όσοι βρίσκονται σε έλεγχο. «Όσοι είναι στο Μέτρο23 θα πληρωθούν έως το τέλος του μήνα» αναφέρουν χαρακτηριστικά.Να αρθεί ο άδικος και καταχρηστικός αποκλεισμός των δικαιούχων του Μ23Η χθεσινή πληρωμή του πολυαναμενόμενου, άκρως αναγκαίου Μ23 οδήγησε δυστυχώς σε αίολους, καταχρηστικούς και άδικους αποκλεισμούς δικαιούχων αγροτών.Παρά το σήμα κινδύνου, που εκπέμψαμε με αφορμή την συμπληρωματική πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων, δυστυχώς, όπως φαίνεται, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφάσισε να εφαρμόσει αναδρομικά και εκ των υστέρων, φίλτρα ελέγχου και αντιπαραβολής ιδιοκτησιακού καθεστώτος για πληρωμή αποζημίωσης με έτος αναφοράς το 2024.Αποτέλεσμα, χιλιάδες παραγωγοί Παραδεκτών Αιτήσεων Στήριξης του Μέτρου 23 με βούλα και υπογραφή της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων (30/10/25), να βρίσκονται σήμερα εκτός πληρωμής και από τα 178.507.863,52 εκ. Ευρώ του Μ23 να μοιράζονται τελικά 157.466.387,8 εκ. Ευρώ.Τα 21.041.475,72 εκ. Ευρώ, που υπολείπονται, δηλαδή το 12% του προϋπολογισμού του Μ23, στερούνται δυστυχώς από πραγματικούς παραγωγούς, που σε όλες τις προηγούμενες πληρωμές του 2024 (προκαταβολή βασικής, εξόφληση βασικής, αναδιανεμητική, οικολογικά σχήματα, συνδεδεμένες) «είχαν συμμορφωθεί ως προς τις υποχρεώσεις τους έναντι των ενωσιακών διατάξεων» και είχαν πληρωθεί κανονικότατα!Επειδή δεν νοείται οι νέες, αυστηρότερες, διοικητικές υποχρεώσεις του ΟΣΔΕ 2025, περί υποχρεωτικής αναγραφής ΑΤΑΚ ή ΚΑΕΚ (στις οποίες συμμορφώθηκαν οι παραγωγοί το 2025, όταν δηλαδή τους ζητήθηκε) να ισχύουν αναδρομικά για το ΟΣΔΕ 2024 (έτος αναφοράς για το Μ23) σε βάρος του διοικούμενου.Επειδή με την από 06/06/2025 Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΑΤ, με την οποία καθορίστηκε το πλαίσιο εφαρμογής του Μ23, δεν προβλέπεται πουθενά στα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 5 τέτοιο φίλτρο πληρωμής.Επειδή τέτοια υποχρέωση δεν προκύπτει ούτε από την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Μ23 της 10/06/25Επειδή τέτοια υποχρέωση δεν προκύπτει:Ούτε από την πρώτη τροποποίηση της πρόσκλησης στις 12/06/2025Ούτε από την δεύτερη τροποποίηση της πρόσκλησης στις 13/06/25Ούτε και από την τρίτη τροποποίηση της πρόσκλησης στις 27/06/2025Αντιθέτως,Επειδή στην τρίτη τροποποίηση ρητά αναφέρεται ότι κάθε διοικητικός, διασταυρωτικός έλεγχος με τα υπόλοιπα συστήματα πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται έως 30/06/25Και κυρίως επειδή στις 30/10/2025 με απόφαση της Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών οι σημερινοί αποκλεισμένοι, ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ με ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ και ΑΙΟΛΑ ΝΟΜΙΚΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ και ΤΕΧΝΙΚΑ κριτήρια να αποκλείονται ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ, πραγματικοί δικαιούχοι από μια εισοδηματική ενίσχυση αντισταθμίσματος απώλειας εισοδήματος από φυσικές καταστροφές του 2024.Επειδή δεν νοείται το κράτος να αμφισβητεί τις δικές του πράξεις και να αυτοαναιρείται.Καλούμε τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ να προχωρήσει στην αποδέσμευση των Δικαιούχων του προγράμματος εφαρμόζοντας το Νόμο και μόνο!ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ βουλευτής Σερρών ΝΔΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης ΝΔΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ βουλευτής Καβάλας ΝΔΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ βουλευτής Δράμας ΝΔΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ βουλευτής Καβάλας ΝΔΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ βουλευτής Χαλκιδικής ΝΔ