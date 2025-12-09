Σιμόπουλος (ΝΔ): Οι αγρότες εκβιάζουν την κυβέρνηση
Σιμόπουλος (ΝΔ): Οι αγρότες εκβιάζουν την κυβέρνηση
«Από ποιον εκβιάζεται η κυβέρνηση κύριε συνάδελφε;» αντέδρασε ο Κουκουλόπουλος του ΠΑΣΟΚ,
Πυρά κατά των αγροτικών κινητοποιήσεων εξαπέλυσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στράτος Σιμόπουλος υποστηρίζοντας στην ολομέλεια της Βουλής πως στα μπλόκα έχουν επικρατήσει «ακραίοι» οι οποίοι εκβιάζουν την κυβέρνηση.
«Η κυβέρνηση εκβιάζεται από τα αγροτικά μπλόκα και η κοινωνία υφίσταται τις επιπτώσεις του εκβιασμού, η κυβέρνηση εξακολουθεί να νομοθετεί με μεταρρυθμιστικό οίστρο που χρειάζεται η χώρα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ Σιμοπουλος για να προσθέσει σε άλλο σημείο πως «η κυβέρνηση συνεχίζει το μεταρρυθμιστικό της έργο παρά τα μπλόκα τα αγροτικά έχουν επικρατήσει οι ακραίοι. Είτε επιτίθενται στις αστυνομικές δυνάμεις, είτε με χαμόγελα κλιμακώνουν τις διεκδικήσεις τους»
Η τοποθέτηση του κ Σιμοπουλου προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολίτευσης. Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Πάρις Κουκουλόπουλος σχολίασε «εκβιαζόμενη κυβέρνηση; Από ποιον εκβιάζεται η κυβέρνηση κύριε συνάδελφε ; Η κυβέρνηση υιοθετεί την φρασεολογία του εισηγητή της ; Έχετε εικόνα τι συμβαίνει στην ελληνική ύπαιθρο; Η θηλιά έχει μπει στη χώρα με αυτά που κάνει η κυβέρνηση, άλλος είναι ο εκβιαζόμενος και όχι η κυβέρνηση».
Ο βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθοπουλος ανέφερε «ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Πρέπει να στηρίξουμε τα αιτήματα των αγροτών και να πιέσουμε την κυβέρνηση να προχωρήσει στην επίλυση των προβλημάτων των αγροτών».
«Η κυβέρνηση εκβιάζεται από τα αγροτικά μπλόκα και η κοινωνία υφίσταται τις επιπτώσεις του εκβιασμού, η κυβέρνηση εξακολουθεί να νομοθετεί με μεταρρυθμιστικό οίστρο που χρειάζεται η χώρα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ Σιμοπουλος για να προσθέσει σε άλλο σημείο πως «η κυβέρνηση συνεχίζει το μεταρρυθμιστικό της έργο παρά τα μπλόκα τα αγροτικά έχουν επικρατήσει οι ακραίοι. Είτε επιτίθενται στις αστυνομικές δυνάμεις, είτε με χαμόγελα κλιμακώνουν τις διεκδικήσεις τους»
Η τοποθέτηση του κ Σιμοπουλου προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολίτευσης. Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Πάρις Κουκουλόπουλος σχολίασε «εκβιαζόμενη κυβέρνηση; Από ποιον εκβιάζεται η κυβέρνηση κύριε συνάδελφε ; Η κυβέρνηση υιοθετεί την φρασεολογία του εισηγητή της ; Έχετε εικόνα τι συμβαίνει στην ελληνική ύπαιθρο; Η θηλιά έχει μπει στη χώρα με αυτά που κάνει η κυβέρνηση, άλλος είναι ο εκβιαζόμενος και όχι η κυβέρνηση».
Ο βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθοπουλος ανέφερε «ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Πρέπει να στηρίξουμε τα αιτήματα των αγροτών και να πιέσουμε την κυβέρνηση να προχωρήσει στην επίλυση των προβλημάτων των αγροτών».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα