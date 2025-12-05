Eγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απεικονίζει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ως τουρκικά

Διαμαρτυρία του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών - «Συγγνώμη» ζήτησε η Γενική Διευθύντρια Επικοινωνιών της Επιτροπής - Το εγχειρίδιο στην ηλεκτρονική του μορφή αποδημοσιεύθηκε, αμέσως, από την ιστοσελίδα της Επιτροπής