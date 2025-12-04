Αλαβάνος: Το μόνο που έχει να κάνει ο Τσίπρας, είναι να γονατίσει και να πει συγγνώμη, διότι ενέκρινε το τρίτο Μνημόνιο, που κατακρεούργησε την Ελλάδα

Κλείσιμο

Είπε ακόμη ότι δεν έχει διαβάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. «Έχω καμιά χιλιάδα βιβλία, τα οποία θα τα διαβάσω τα περισσότερα στην κόλαση ή στον παράδεισο, αλλά δεν μ' ενδιαφέρει το θέμα» απάντησε σε ερώτηση για το αν σκοπεύει να διαβάσει την «Ιθάκη».Αναγνώρισε, δε, ότι «έπεσε έξω» όσον αφορά στον Αλέξη Τσίπρα, δείχνοντας μετανιωμένος για την επιλογή του να τον αναδείξει στην πολιτική και στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ερώτηση αν αισθάνεται «προδομένος» από τον κ. Τσίπρα, είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει, αλλά αισθάνεται μεγάλη λύπη για τον ελληνικό λαό.Ερωτηθείς, δε, για την παρουσία των κ.κ. Φάμελλου, Χαρίτση, Δραγασάκη και άλλων στον εξώστη του «Παλλάς» κατά την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού, είπε ότι και αυτοί πρέπει να γονατίσουν και να ζητήσουν συγγνώμη από τον ελληνικό λαό.