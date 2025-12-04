Χριστοδουλίδης από Κίεβο: Ξέρουμε τι σημαίνει εισβολή, πρώτη προτεραιότητα η στήριξη της Ουκρανίας
Χριστοδουλίδης από Κίεβο: Ξέρουμε τι σημαίνει εισβολή, πρώτη προτεραιότητα η στήριξη της Ουκρανίας
Τα επόμενα βήματα της σχέσης Ευρώπης - Ουκρανίας, ενόψει της ανάληψης από την Κυπριακή Δημοκρατία της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, βρέθηκαν στο επίκεντρο των συνομιλιών του Χριστοδουλίδη με τον Ζελένσκι
Η συνέχιση και εμβάθυνση της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία τίθεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, όπως ξεκαθάρισε από το Κίεβο ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, συνέδεσε ευθέως την παρουσία του Κύπριου Προέδρου στην ουκρανική πρωτεύουσα, λίγες εβδομάδες πριν από την ανάληψη της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, με τη βούληση της Λευκωσίας να δουλέψει για «το καλό της ΕΕ» και τη στήριξη της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας.
«Χώρα που ξέρει τι σημαίνει εισβολή»
Στις κοινές δηλώσεις, ο Νίκος Χριστοδουλίδης μίλησε για «αισθήματα τιμής και ευθύνης» από την παρουσία του στο Κίεβο, υπογραμμίζοντας ότι δεν βρέθηκε εκεί μόνο για να εκφράσει αλληλεγγύη, αλλά και για να τιμήσει προσωπικά τον Ζελένσκι και τον ουκρανικό λαό για την ανθεκτικότητά τους απέναντι «σε μια βάναυση και απρόκλητη εισβολή».
Έκανε ευθεία αναφορά στο κυπριακό, λέγοντας ότι η Κύπρος γνωρίζει από πρώτο χέρι τι σημαίνει εισβολή, αγνοούμενοι, πρόσφυγες και καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τόνισε ότι η Λευκωσία «στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας, στη σωστή πλευρά της ιστορίας» και θα συνεχίσει να το κάνει «με συνέπεια, αξιοπιστία και ξεκάθαρη πολιτική βούληση».
Παράλληλα ανέδειξε ότι ο αγώνας της Ουκρανίας δεν είναι μόνο εθνικός αλλά συνδέεται με την υπεράσπιση οικουμενικών αρχών και αξιών, τις οποίες η Κυπριακή Προεδρία δεσμεύεται να προβάλλει και να θωρακίσει στο ευρωπαϊκό επίπεδο.
Διεύρυνση και ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας
Κεντρικό θέμα της συζήτησης των δύο Προέδρων αφορούσε τα επόμενα βήματα της σχέσης ΕΕ - Ουκρανίας, ενόψει της ανάληψης από την Κυπριακή Δημοκρατία της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ σε 26 ημέρες.
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε τη διεύρυνση όχι απλώς πολιτική επιλογή αλλά «γεωπολιτική αναγκαιότητα» για την Ένωση, σημειώνοντας ότι η Κυπριακή Προεδρία θα επιδιώξει να προωθήσει την ενταξιακή διαδικασία, ενισχύοντας τη συλλογική ασφάλεια και τη δημοκρατική ανθεκτικότητα της Ευρώπης.
Για την Ουκρανία, διαβεβαίωσε ότι η Λευκωσία «θα πράξει ό,τι χρειάζεται» ώστε η ευρωπαϊκή της προοπτική να παραμείνει και να ενισχυθεί στην ατζέντα της Ένωσης. Θύμισε ότι η Κύπρος, μικρό κράτος που εντάχθηκε στην ΕΕ υπό γεωπολιτικές πιέσεις και απειλές, γνωρίζει καλά τι σημαίνει να διεκδικείς την ευρωπαϊκή σου πορεία μέσα σε συνθήκες αβεβαιότητας.
«Επιτήδειοι ουδέτεροι» και ρωσικά παγωμένα κεφάλαια
Σε ό,τι αφορά την πολιτική κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σημείωσε ότι τα μέτρα θα ήταν «σαφώς πιο αποτελεσματικά» αν δεν υπήρχαν κράτη που συμπεριφέρονται ως «επιτήδειοι ουδέτεροι» και εκμεταλλεύονται την ουκρανική τραγωδία για να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα, αναφορά που φωτογράφιζε την Τουρκία.
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την πλευρά του, ανέδειξε τη σημασία του νέου πακέτου κυρώσεων που ετοιμάζουν οι ηγέτες της ΕΕ, με ιδιαίτερη στόχευση στον ρωσικό ενεργειακό τομέα, ως μέσο για να μην παραταθεί ο πόλεμος.
Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη η Ρωσία να πληρώσει για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ότι τα χρήματα που απαιτούνται για την άμυνα και την ανάκαμψη πρέπει να προέλθουν από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στις ευρωπαϊκές τράπεζες. Υπενθύμισε ότι η Κύπρος συγκαταλέγεται στα κράτη μέλη που στήριξαν την απόφαση για διοχέτευση αυτών των κεφαλαίων στην Ουκρανία και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Λευκωσία θα συνεχίσει στην ίδια γραμμή.
Ουκρανοί πρόσφυγες, κοινή εμπειρία κατοχής
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης στάθηκε ιδιαίτερα στον ανθρώπινο παράγοντα, επισημαίνοντας ότι στην Κύπρο φιλοξενούνται σήμερα περίπου 25.000 Ουκρανοί πρόσφυγες, αριθμός σημαντικός αναλογικά με τον πληθυσμό του νησιού. Επισήμανε ακόμη ότι στην Κύπρο υπήρχε ουκρανική κοινότητα και πριν από τη ρωσική εισβολή, η οποία πλέον έχει αυξηθεί και μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
Συνδέοντας την Ουκρανία με την Κύπρο, υπενθύμισε ότι και οι δύο λαοί γνωρίζουν στην πράξη τι σημαίνει στρατιωτική εισβολή και κατοχή. «Η φωνή μας ενώνεται με τη δική σας, χωρίς καμία εξαίρεση, χωρίς καμία αμφισημία, για τον απόλυτο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών», σημείωσε, στέλνοντας παράλληλο μήνυμα και για το Κυπριακό.
Ο Κύπριος Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ουκρανό ομόλογό του για τις προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού και εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη του για τη διαχρονική στήριξη της Ουκρανίας στην προσπάθεια επανένωσης της Κύπρου.
«Ζήτω η Ουκρανία» και προσδοκία για «ιστορική» Κυπριακή Προεδρία
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ευχαρίστησε την Κύπρο για τη στήριξη στην ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας και εξέφρασε την ελπίδα η κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ να αποδειχθεί «ιστορική» γι’ αυτόν τον στόχο.
Αναφέρθηκε αναλυτικά στις κοινές ευρωπαϊκές αποφάσεις για τις κυρώσεις, στη σημασία της ενότητας απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, αλλά και στο ανοιχτό μέτωπο των χιλιάδων παιδιών και άλλων πολιτών που κρατούνται ή έχουν απαχθεί από τη Ρωσία. Όπως είπε, είναι διασκορπισμένοι σε διάφορες περιοχές της ρωσικής επικράτειας, όπου «τους διδάσκουν το μίσος για την Ουκρανία», καλώντας σε ολόπλευρη διεθνή κινητοποίηση για το ζήτημα αυτό.
«Θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε ως ενοποιητικό σημείο με την επιθυμία μας να κατακτήσουμε την ειρήνη» είπε, κλείνοντας τις δηλώσεις του με το «Ζήτω η Ουκρανία», σε μια στιγμή με σαφές συμβολικό βάρος ενόψει και της ανάληψης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.
