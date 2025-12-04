Χριστοδουλίδης από Κίεβο: Ξέρουμε τι σημαίνει εισβολή, πρώτη προτεραιότητα η στήριξη της Ουκρανίας

Σε ό,τι αφορά την πολιτική κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σημείωσε ότι τα μέτρα θα ήταν «σαφώς πιο αποτελεσματικά» αν δεν υπήρχαν κράτη που συμπεριφέρονται ως «επιτήδειοι ουδέτεροι» και εκμεταλλεύονται την ουκρανική τραγωδία για να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα, αναφορά που φωτογράφιζε την Τουρκία.από την πλευρά του, ανέδειξε τη σημασία του νέου πακέτου κυρώσεων που ετοιμάζουν οι ηγέτες της ΕΕ, με ιδιαίτερη στόχευση στον ρωσικό ενεργειακό τομέα, ως μέσο για να μην παραταθεί ο πόλεμος.Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη η Ρωσία να πληρώσει για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ότι τα χρήματα που απαιτούνται για την άμυνα και την ανάκαμψη πρέπει να προέλθουν από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στις ευρωπαϊκές τράπεζες. Υπενθύμισε ότι η Κύπρος συγκαταλέγεται στα κράτη μέλη που στήριξαν την απόφαση για διοχέτευση αυτών των κεφαλαίων στην Ουκρανία και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Λευκωσία θα συνεχίσει στην ίδια γραμμή.Ο Νίκοςστάθηκε ιδιαίτερα στον ανθρώπινο παράγοντα, επισημαίνοντας ότι στην Κύπρο φιλοξενούνται σήμερα περίπου, αριθμός σημαντικός αναλογικά με τον πληθυσμό του νησιού. Επισήμανε ακόμη ότι στην Κύπρο υπήρχε ουκρανική κοινότητα και πριν από τη ρωσική εισβολή, η οποία πλέον έχει αυξηθεί και μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.Συνδέοντας την Ουκρανία με την Κύπρο, υπενθύμισε ότι και οι δύο λαοί γνωρίζουν στην πράξη τι σημαίνει στρατιωτική εισβολή και κατοχή. «Η φωνή μας ενώνεται με τη δική σας, χωρίς καμία εξαίρεση, χωρίς καμία αμφισημία, για τον απόλυτο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών», σημείωσε, στέλνοντας παράλληλο μήνυμα και για το Κυπριακό.Ο Κύπριος Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ουκρανό ομόλογό του για τις προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού και εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη του για τη διαχρονική στήριξη της Ουκρανίας στην προσπάθεια επανένωσης της Κύπρου.Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ευχαρίστησε την Κύπρο για τη στήριξη στην ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας και εξέφρασε την ελπίδα η κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ να αποδειχθεί «ιστορική» γι’ αυτόν τον στόχο.Αναφέρθηκε αναλυτικά στις κοινές ευρωπαϊκές αποφάσεις για τις κυρώσεις, στη σημασία της ενότητας απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, αλλά και στο ανοιχτό μέτωπο των χιλιάδων παιδιών και άλλων πολιτών που κρατούνται ή έχουν απαχθεί από τη Ρωσία. Όπως είπε, είναι διασκορπισμένοι σε διάφορες περιοχές της ρωσικής επικράτειας, όπου «τους διδάσκουν το μίσος για την Ουκρανία», καλώντας σε ολόπλευρη διεθνή κινητοποίηση για το ζήτημα αυτό.«Θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε ως ενοποιητικό σημείο με την επιθυμία μας να κατακτήσουμε την ειρήνη» είπε, κλείνοντας τις δηλώσεις του με το «Ζήτω η Ουκρανία», σε μια στιγμή με σαφές συμβολικό βάρος ενόψει και της ανάληψης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.