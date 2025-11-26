Βουλή: Με ευρεία πλειοψηφία ψηφίσθηκε η σύμβαση για την ανέγερση μονάδας «Νίκος Κούρκουλος» στην Πάτρα

σήμερα

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑυποστήριξε ότι κανένας δεν μπορεί να πει όχι σε μια τέτοια δωρεά, αλλά «εείναι υποχρέωση του Κράτους να φτιάξει τις μονάδες αυτές» Επισήμανε ότι πριν από λίγες μόνο εβδομάδες, οι νοσοκομειακοί γιατροί της Αχαΐας απήργησαν για δύο ημέρες για την κατάσταση που βρίσκονται τα δύο Γενικά Νοσοκομεία της Πάτρας, τόσο ο «'Αγιο Ανδρέας» όσο και το «Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο». Ο βουλευτής έκανε εκτενείς αναφορές στα προβλήματα και τις ελλείψεις του ΕΣΥ. Αναρωτήθηκε ότι «εάν δεν ήταν αυτή η δωρεά, θα μέναμε στην κατάσταση που επικρατεί σήμερα για τους ογκολογικούς ασθενείς; Καλοδεχούμενη η δωρεά. Αλλά αποποιείστε τις ευθύνες του Κράτους;» Υποστήριξε ότι «τα μόνα εγκαίνια που γίνονται είναι αυτά που αφορούν δωρεές Θα έρθετε να εγκαινιάσετε τη δωρεά, όπως κάνετε τελευταία; Γιατί μόνον δωρεές εγκαινιάζετε» και πρόσθεσε « το Κράτος, τι δικό του θα εγκαινιάσει; Τι συμμετοχή έχει το Κράτος σε όλα αυτά; Καμία.» Η διαφορά μας, είπε « εν προκειμένω είναι ότι εσείς δέχεστε, δείχνετε να στηρίζεστε στις δωρεές και μάλιστα δεν έχετε κρύψει ότι τις κυνηγάτε κιόλας ενθέρμως», αλλά «ο ρόλος του υπουργού Υγείας είναι να διεκδικεί περισσότερη κρατική χρηματοδότηση και να αξιοποιεί στο έπακρο όλα τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία, τόσο τα ντόπια όσο και τα ευρωπαϊκά, αλλά και των άλλων διεθνών οργανισμών. Αυτό περιμένει από εσάς ο ελληνικός λαός και όχι μόνον οι ψηφοφόροι σας».Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕυποστήριξε ότι η πολιτική της κυβέρνησης διατηρεί και αναπαράγει τα λαϊκά προβλήματα στην Υγεία. Η ανάπτυξη τέτοιων απαραίτητων Ογκολογικών Μονάδων Υγείας δεν θα έπρεπε να εξαρτάται από τη διάθεση δωρητών, αλλά να εξασφαλίζεται από το ίδιο το Κράτος με γενναία χρηματοδότηση. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση μπορεί να ισχυρίζεται ότι «δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα», ωστόσο την ίδια στιγμή εφαρμόζει μια αντιλαϊκή πολιτική, σύμφωνη με τις κατευθύνσεις ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ και τη λογική του «κόστους-οφέλους», και στην Υγεία, «κόβοντας» από αναγκαίες δαπάνες για την πρόληψη, την περίθαλψη και τη θεραπεία του λαού για να δώσει στην ενίσχυση της πολεμικής οικονομίας και προετοιμασίας, σε εξοπλισμούς και γενικότερα στην εμπλοκή της στα ιμπεριαλιστικά πολεμικά μέτωπα στο όνομα των συμφερόντων του κεφαλαίου και της διεκδίκησης κομματιού από την πίτα της πολεμικής λείας». Ο κ. Λαμπρούλης εξέφρασε παράλληλα τον προβληματισμό του για το κατά πόσον η σύγχρονη μονάδα που θα δημιουργηθεί θα είναι και επαρκώς στελεχωμένη από μόνιμο και με σταθερή δουλειά προσωπικό για όλες τις ειδικότητες, δεδομένου και του πλαφόν που υπάρχει στις προσλήψεις για τις δημόσιες δομές Υγείας, αλλά και της πρόβλεψης για αύξηση του αριθμού των χημειοθεραπειών. Εξέφρασε, επίσης, και τη διαφωνία του ΚΚΕ με την πρόβλεψη στο άρθρο 2 περί απαλλαγής του ΦΠΑ για επιχειρηματίες εργολάβους και προμηθευτές του έργου. Ο βουλευτής του ΚΚΕ, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως ενώ σήμερα υπάρχει η δυνατότητα οι λαϊκές ανάγκες να ικανοποιηθούν από ένα σύγχρονο και αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας για όλους, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα ακριβώς γιατί η Υγεία αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα και με βάση τη λογική του «κόστους-οφέλους».Ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράςαπό την πλευρά του είπε ότι «τέτοια νομοθετήματα επιβεβαιώνουν ότι το κράτος, η πολιτεία, η Κυβέρνηση έχουν αφήσει κρίσιμα κομμάτια του κοινωνικού κράτους εκτεθειμένα, υποστελεχωμένα, υποχρηματοδοτημένα και συχνά ανήμπορα να υπηρετήσουν το συνταγματικό δικαίωμα του πολίτη στην Υγεία. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, εάν το Εθνικό Σύστημα Υγείας χρηματοδοτούνταν όπως όφειλε, εάν οι δομές του στελεχώνονταν επαρκώς, εάν οι δημόσιες πολιτικές πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης λειτουργούσαν ολοκληρωμένα, τότε τέτοιες δωρεές θα ήταν απλώς επικουρικές, όπως και πρέπει να είναι. Θα ήταν ευπρόσδεκτες. Κανείς δεν θα είχε λόγο να τις απορρίψει, όπως δεν τις απορρίπτουμε και εμείς, δεν έχουμε λόγο απόρριψης τέτοιων δωρεών. Αλλά, δεν θα εμφανίζονταν ως αναγκαίες και καθοριστικές για τη λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών. Και εδώ βρίσκεται ένα μεγάλο πολιτικό ζήτημα». Υποστήριξε ότι «οι δωρεές καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από φοροαπαλλαγές και ευνοϊκά προνόμια γι' αυτούς που τις διαθέτουν», αλλά «έτσι οι δωρεές παύουν να είναι πράξεις κοινωνικής προσφοράς και μετατρέπονται σε παράλληλο και συχνά προνομιακό μηχανισμό χρηματοδότησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με το Δημόσιο να στερείται εσόδων, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αντίστοιχες επενδύσεις στη δημόσια Υγεία». Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς είπε πως «εμείς δηλώνουμε καθαρά ότι είμαστε υπέρ της υλοποίησης της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας στην Πάτρα. Αναγνωρίζουμε την προσφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θέλουμε το έργο να υλοποιηθεί γρήγορα, σωστά και να ανακουφίσει χιλιάδες συνανθρώπους μας που δίνουν καθημερινά την μάχη με τον καρκίνο. Όμως, είμαστε αντίθετοι στη λογική που προκρίνεται μέσα από τα νομοθετήματά σας και βέβαια δεν έχουμε αυταπάτες για το πολιτικό μήνυμα που κρύβει η ανάγκη αυτής δωρεάς […] Η Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας είναι απαραίτητη, αλλά δεν αρκεί από μόνη της, γιατί χρειάζεται στελέχωση, χρειάζεται μόνιμο ιατρικό προσωπικό, χρειάζονται εκπαιδευμένοι νοσηλευτές. Αυτό το τονίζουμε κάθε φορά. Χρειάζονται δομές στήριξης, χρειάζονται επιδημιολογικά δεδομένα και μητρώα. Χρειάζεται χρηματοδότηση γενναία, λειτουργίας και όχι μόνο κατασκευής. Οι κατασκευές χωρίς ανθρώπινο δυναμικό δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα σε αυτόν τον τομέα».Η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσηςανέφερε ότι «πιστεύουμε ότι είναι αναγκαία η δημιουργία Ογκολογικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, ώστε οι καρκινοπαθείς να νοσηλεύονται με αξιοπρέπεια, στο κρεβάτι τους, με το κατάλληλο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και με όλη την ομάδα, που θα πρέπει να τους στηρίξουν. Το ερώτημα το οποίο, εν προκειμένω, τίθεται προς την Κυβέρνηση είναι: Αν δεν υπήρχε η δωρεά Λάτση, η Κυβέρνηση θα είχε την πρόθεση να δημιουργήσει Ογκολογικό Τμήμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών;Δεύτερον, τώρα που δημιουργείται, θα μπορεί αυτή να λειτουργήσει επαρκώς; Δεν είναι τυχαία η παράθεση των ελλείψεων, τις οποίες τόνισα μέχρι τώρα, ούτε τυχαία η αναφορά μου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Εκεί, θα δημιουργηθεί η κλινική. Πώς; Πώς θα λειτουργήσει αυτή; Πώς θα στελεχωθεί; Θα υπάρχει προσωπικό κατάλληλο και επαρκές για τη στελέχωσή του ή θα συνεχίσει η Κυβέρνηση να διατηρεί υποστελεχωμένη και καταρρέουσα αυτή την Κλινική; Θα αξιοποιηθεί, λοιπόν, η δωρεά Λάτση ή θα κείτεται άδεια από προσωπικό;» Η Κυβέρνηση είπε οφείλει να εγγυηθεί ότι θα έπρεπε να λειτουργούν όλα τα Αντικαρκινικά Ογκολογικά Νοσοκομεία ή πλήρεις αντικαρκινικές ογκολογικές κλινικές, σε νοσοκομεία και σε μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, σε καθεμιά από τις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας μας.Η ειδική αγορήτρια της Νίκηςείπε πως «ως Αντιπολίτευση αναγνωρίζουμε την τεράστια σημασία του έργου για τους ογκολογικούς ασθενείς της δυτικής Ελλάδας, αλλά ταυτόχρονα οφείλουμε να αναδείξουμε τις θεσμικές αδυναμίες και να συζητήσουμε εγγυήσεις διαφάνειας λογοδοσίας και πραγματικής ενίσχυσης του ΕΣΥ». Μεταξύ άλλων, επισήμανε πως «είναι σωστό οι δωρεές προς το ΕΣΥ να μην ροκανίζονται από φόρους. Όμως, εδώ το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να εγκρίνει εν λευκώ έναν μηχανισμό όπου το Δημόσιο παραιτείται από σημαντικά φορολογικά έσοδα, χωρίς να συνοδεύεται αυτό από υποχρέωση αναλυτικής δημόσιας αποτίμησης του πραγματικού δημοσιονομικού κόστους της απαλλαγής και του οφέλους για το σύστημα Υγείας». Η βουλευτής είπε πως « η νέα μονάδα ημερήσιας νοσηλείας είναι ένα κρίσιμο κομμάτι του παζλ, όχι όμως ολόκληρη η εικόνα» και παρατήρησε πως «η εμπειρία από άλλες επενδύσεις υγείας, όπου έγιναν εγκαίνια κτιρίων χωρίς να ακολουθήσει αντίστοιχη στελέχωση, πρέπει να μας κάνει επιφυλακτικούς».Ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίαςείπε ότι «δεν στεκόμαστε απέναντι στην δωρεά. Στεκόμαστε απέναντι στον τρόπο με τον οποίο το Κράτος επιλέγει να το υλοποιήσει. Και στεκόμαστε απέναντι στα βαθύτερα προβλήματα που η Κυβέρνησή σας προσπαθεί για άλλη μια φορά να κρύψει πίσω από μια δωρεά». Υποστήριξε πως «καμία δωρεά δεν πρέπει να υποκαθιστά τις υποχρεώσεις του Κράτους. Πρέπει να έρχεται προς επίρρωσή τους, προς βοήθειά τους. Αυτή είναι μια βασική αρχή που οφείλουμε όλοι να υπηρετήσουμε. Γιατί αυτή η μονάδα στην πραγματικότητα έπρεπε ήδη να υπάρχει, όχι μόνο από εσάς, αλλά και από τους προηγούμενους Υπουργούς» . Εξέφρασε τον προβληματισμό του για την πλήρη απαλλαγή από ΦΠΑ και φόρο για το έργο λέγοντας πως « η δωρεά μετατρέπεται σε επενδυτικό φορολογικό εργαλείο με κρατική σφραγίδα. Δεν μπορεί την ίδια ώρα που τα νοσοκομεία δεν έχουν γάζες, την ίδια ώρα που οι ασθενείς πληρώνουν από την τσέπη τους τις εξετάσεις, την ίδια ώρα που οι γιατροί μετακινούνται σαν περιφερόμενοι, να χαρίζουμε φορολογικά προνόμια εκατομμυρίων χωρίς θεσμικά αντίβαρα». Ο κ. Μπιμπίλας, έθεσε θέμα στελέχωσης της νέας Μονάδας, καθώς όπως είπε «απαιτεί ογκολόγους, νοσηλευτές, φαρμακοποιούς, ψυχολόγους, τεχνολόγους, διοικητικούς. Η δαπάνη θα πρέπει να προσδιορίζεται» να «έχει υπολογιστεί το κόστος λειτουργίας; Να υπάρχουν δεσμευμένα κονδύλια για συντήρηση. Σχέδιο για μόνιμες προσλήψεις; Προκειμένου αυτό το έργο να μην γίνει ένα άδειο κέλυφος».Ο υπουργός Υγείας κατά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης είχε έντονη αντιπαράθεση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφορικά με την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα του Αναστάση Καραναστάση και όσα έχουν ειπωθεί στην δημόσια συζήτηση, ενώ η αντιπαράθεση έφτασε μέχρι την λίστα Λαγκάρντ.