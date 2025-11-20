Γεωργιάδης για την Ιθάκη του Τσίπρα: Τέτοιο παραμυθά δεν έχω ξαναδεί, αξιοποιεί τα γενέθλια του γιου του για ένα βιβλίο
Γεωργιάδης για την Ιθάκη του Τσίπρα: Τέτοιο παραμυθά δεν έχω ξαναδεί, αξιοποιεί τα γενέθλια του γιου του για ένα βιβλίο
Ο υπουργός Υγείας μεταξύ άλλων σημείωσε ότι την ώρα που καταστρεφόταν η χώρα, που έκλειναν οι τράπεζες, αυτό που του έμεινε ήταν τα κεράκια του Ορφέα
Κατά του Αλέξη Τσίπρα στράφηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος άσκησε αιχμηρή κριτική σχετικά με το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού.
«Άκουγα σε ένα ηχητικό τον Αλέξη Τσίπρα να διαβάζει ένα κομμάτι από το βιβλίο του με την συμπαθέστατη σύζυγό του κα. Μπέτυ. Θα μιλήσω πολύ έξω καρδιά… Τον παραδέχομαι. Τέτοιος παπάτζας δεν έχει ξαναυπάρξει στην Ελλάδα. Τέτοιος παραμυθάς. Να το πω σωστά, να μην το πω λαϊκά. Εγώ στις εκδόσεις Γεωργιάδη για πωλητή τον προσλαμβάνω. Είναι φανταστικός. Τον άκουσα στο ηχητικό και σκέφτηκα δεν ντρέπεται; Δεν έχει τσίπα;» είπε κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο Open.
Και συνέχισε ο Άδωνις Γεωργιάδης: «Δηλαδή τι μας λέει ο κ. Τσίπρας; Ότι την ώρα που καταστρεφόταν η χώρα, που έκλειναν οι τράπεζες, αυτό που του έμεινε ήταν τα κεράκια του Ορφέα. Δηλαδή οι Έλληνες που δεν θα είχαν κεράκια να ανάψουν την επόμενη ημέρα, που δεν θα είχαν φως στο σπίτι τους, δεν τον ένοιαζε; Άνθρωπο που έχει αξιοποιήσει ακόμα και τα γενέθλια του γιου του για ένα βιβλίο, δεν το έχω ξαναδεί. Ο κ. Τσίπρας είναι ο Νο 1 στις πωλήσεις βιβλίων. Περνά και εμένα και τον Βελόπουλο. Αυτό είναι σίριαλ που έχει κάνει τώρα».
