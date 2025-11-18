Μητσοτάκης: Τα Μάρμαρα του Παρθενώνα πρέπει να γυρίσουν στο μουσείο της Ακρόπολης

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι παρά τις συζητήσεις με το Βρετανικό Μουσείο, η κυβέρνηση δεν έχει σημειώσει την πρόοδο που θα ήθελε - «Η κοινή γνώμη στη Βρετανία αλλάζει υπέρ μας»