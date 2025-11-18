Για βαρύτατες ευθύνες Σημανδράκου - Τυχεροπούλου στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία

Για νέα σοβαρά ερωτήματα που γεννώνται από τη σημερινή κατάθεση της υπάλληλου του οργανισμού Ζωής Πολιτοπούλου στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλούν πηγές της ΝΔ - Καταγγελίες για βαριές ευθύνες της κ. Τυχεροπούλου για τη λάθος πληρωμή των 52 εκατ. ευρώ

