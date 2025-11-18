Στο Κέντρο Πληροφοριακού Πολέμου Ειρηνικού του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ για τα θαλάσσια drones ο Δένδιας

Η συνεργασία αυτή και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας είναι απαραίτητη, καθώς μέσω της «Ατζέντας 2030"» συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε και να ενισχύουμε τις τεχνολογικές δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού, τονίζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας