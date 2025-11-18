Στο Κέντρο Πληροφοριακού Πολέμου Ειρηνικού του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ για τα θαλάσσια drones ο Δένδιας
Η συνεργασία αυτή και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας είναι απαραίτητη, καθώς μέσω της «Ατζέντας 2030"» συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε και να ενισχύουμε τις τεχνολογικές δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού, τονίζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας

Επίσκεψη στο Κέντρο Πληροφοριακού Πολέμου Ειρηνικού του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ πραγματοποίησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ, κατά την επίσκεψη στο Σαν Ντιέγκο «ενημερώθηκα και είχα συζητήσεις σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στα μη επανδρωμένα αυτόνομα συστήματα που επιχειρούν πάνω και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας».

«Οι παρουσιάσεις ήταν εξαιρετικές και η ανταλλαγή απόψεων εμπεριστατωμένη» σημειώνει ο κ. Δένδιας τονίζοντας ότι «η συνεργασία αυτή και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας είναι απαραίτητη, καθώς μέσω της "Ατζέντας 2030" συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε και να ενισχύουμε τις τεχνολογικές δυνατότητες του Πολεμικού μας Ναυτικού και να διασφαλίζουμε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας παραμένουν πλήρως προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις».


