Χαρδαλιάς: Ο τουρισμός δεν είναι μόνο εικόνα, είναι εισόδημα, δουλειές και ανάπτυξη για τους 66 Δήμους μας

«Αέναον»: «Δημιουργούμε ένα Πάρκο ανοικτό προς όλους, που θα μείνει ζωντανό και βιώσιμο για τις επόμενες γενιές»

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Περιφερειάρχης Αττικής στη δημιουργία του, που έρχεται να επανενώσει μετά από δεκαετίες τον αστικό ιστό με τη θάλασσα.Ερωτηθείς σχετικά για τα χαρακτηριστικά του μεγαλεπήβολου αυτού έργου και τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί αναφορικά με τη βιώσιμη λειτουργία και διαχείρισή του ώστε να παραμείνει «ζωντανό» και ανθεκτικό στο μέλλον, ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε τα εξής: «Το έργο παραλήφθηκε από την παρούσα Περιφερειακή Αρχή στα όρια της απένταξης λόγω καθυστερήσεων, ολιγωριών και γραφειοκρατικών διαδικασιών. Στις 3 Ιανουαρίου 2024, λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Περιφερειάρχη, με καλεί στο τηλέφωνο ο Πρωθυπουργόςο οποίος από την πρώτη στιγμή είχε αγκαλιάσει την προοπτική αυτού του έργου και από κοινού επιχειρήσαμε να κάνουμε ό,τι ήταν δυνατόν προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση του Μητροπολιτικού Πάρκου. Χάρις σε μια σειρά από κομβικές ενέργειες, καταφέραμε να ανακτήσουμε την αξιοπιστία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζοντας τελικά 370 εκατ. ευρώ. Το έργο επανεντάχθηκε, εισήλθε σε χρηματοδοτική τροχιά και τώρα βρίσκεται σήμερα εν εξελίξει ο σχετικός διεθνής διαγωνισμός με δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα. Μέσα στον Ιανουάριο θα έχουμε ανάδοχο, θα έχουμε συμβασιοποίηση έως τον Ιούνιο του 2026 και ο ορίζοντας ολοκλήρωσης ορίζεται στο τέλος του 2028. Εκεί λοιπόν που υπήρχε στασιμότητα, φέραμε σχέδιο, αξιοπιστία και χρηματοδότηση, βάζοντας το έργο ξανά μπροστά».Αναπτύσσοντας τα χαρακτηριστικά του Πάρκου έκανε λόγο για μια έκταση 741 στρεμμάτων, το μεγαλύτερο ενιαίο μέτωπο πρασίνου και δημόσιου χώρου στην Αττική, το οποίο θα είχε ανοικτό και προσβάσιμο σε όλους, χωρίς λογικές αποκλεισμού. Το 75% της έκτασης θα καλυφθεί με περισσότερα από 4.000 δένδρα και πάνω από 210.000 φυτά, ενώ θα υπάρχουν «πράσινες διαδρομές και ζώνες αναψυχής για περιπάτους, ποδηλασία και άθληση, χώροι για ήπιες πολιτιστικές δραστηριότητες και χώροι για περιβαλλοντικές δράσεις και συμμετοχική δημιουργία.Όσον αφορά την βιωσιμότητα την ανθεκτικότητα και τη διαχείριση του Μητροπολιτικού Πάρκου, ο κ. Χαρδαλιάς είπε πως «δημιουργούμε έναν πρότυπο φορέα διαχείρισης με τη συμμετοχή των Δήμων, της Πολιτείας, των τοπικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών. Καθορίζουμε ξεκάθαρους κανόνες συντήρησης και χρήσης προκειμένου να μη χαθεί το έργο με την πάροδο του χρόνου. Θα εφαρμόσουμε πρακτικές αντιπλημμυρικής θωράκισης, οικολογικής αναγέννησης, ήπιας χρήσης και προστασίας των φυσικών πόρων. Θέλουμε το «Αέναον» να αποτελέσει μια μεγάλη δημόσια υποδομή όχι μόνο για τις τωρινές αλλά και για τις επόμενες γενιές. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο να φτιάξουμε ένα Πάρκο, μας ενδιαφέρει να το κρατήσουμε «ζωντανό» εντάσσοντάς το σε μια συνολική στρατηγική μετασχηματισμού του αστικού χώρου στην Αττική. Δημιουργούμε μια «θάλασσα πρασίνου», μέσα από την ενιαία αντίληψη σχεδιασμού και λειτουργίας των μεγάλων πάρκων της Περιφέρειας».Στη θεματική ενότηταπου μίλησε ο Περιφερειάρχης Αττικήςμετείχαν επίσης ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειαςο ομότιμος Καθηγητής Πολεοδομίας – Χωροταξίας του Πανεπιστημίου. Θεσσαλίαςκαι η Founder & CEO της Elastic Architects,Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφοςΕκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής στο συνέδριο παρέστησαν επίσης, η Ειδική Γραμματέας Έλενα Ράπτη, ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.», Δημήτρης Φραγκάκης, η Γενική διευθύντρια του ιδίου φορέα Έφη Φιλιοπούλου και ο Αναπληρωτής Διευθυντής Γραφείου Περιφερειάρχη Αττικής, Δημήτρης Ταραζώνας.