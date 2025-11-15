Χαρδαλιάς: Ο τουρισμός δεν είναι μόνο εικόνα, είναι εισόδημα, δουλειές και ανάπτυξη για τους 66 Δήμους μας
Ο Περιφερειάρχης Αττικής μιλώντας στο συνέδριο Greece Talks ανέφερε ότι στόχος του είναι το Λεκανοπέδιο να αναδειχθεί σε σταθερό προορισμό διαμονής – Ειδική μνεία στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον»
Στη στρατηγική που ακολουθεί η Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου να αποτελέσει το Λεκανοπέδιο έναν σταθερό προορισμό διαμονής με όρους βιώσιμης ανάπτυξης για επισκέπτες απ’ όλες τις γωνιές του πλανήτη, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς. Παράλληλα μίλησε για τα πολλαπλά ευεργετήματα που θα προκύψουν από τη δημιουργία του νέου Μητροπολιτικού Πάρκου «Αέναον» στον Φαληρικό όρμο, το οποίο θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ελλάδα.
Ο Περιφερειάρχης ανέπτυξε τις θέσεις του στο συνέδριο Greece Talks που αφορούσε τον ελληνικό τουρισμό και διοργανώθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας από την ταξιδιωτική ιστοσελίδα του Πρώτου ΘΕΜΑτος travel.gr, υπό τον τίτλο «The Intelligence Age: Travel, Culture & Connection».
Όπως τόνισε χαρακτηριστικά μετέχοντας στη θεματική ενότητα «Shaping places for the next generations»: «Η πρώτη σύσκεψη που πραγματοποίησα ως νεοεκλεγμένος Περιφερειάρχης το 2024 αφορούσε τον τουρισμό. Μέχρι εκείνη τη στιγμή η προώθησή του εξαντλούνταν σε φωτογραφίες, επικοινωνιακές τακτικές και παρουσία σε κάποιες εκθέσεις. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να δώσω εντολή να τρέξει μια σειρά από έρευνες σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, της Αμερικής και της Αυστραλίας αναφορικά με το brand name του Λεκανοπεδίου, το Attica. Τα αποτελέσματα που λάβαμε ήταν απογοητευτικά καθώς ο κόσμος εκτός Ελλάδος δεν το συνέδεε με την Αττική μας. Έτσι, προχωρήσαμε στο απόλυτο rebranding, δημιουργώντας τη «The Greater Athens Region». Έτσι απευθυνόμαστε πλέον στο διεθνές κοινό και ήδη διαπιστώνουμε με ικανοποίηση την αποδοχή του όρου. Θέλω να τονίσω πως Αττική δεν είναι μόνο το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, είναι ένας ολόκληρος μητροπολιτικός προορισμός με νησιά, παράκτιο μέτωπο, βουνά, αγροτικά τοπία και αρχαιολογικά σημεία ενδιαφέροντος πολύ πέρα από την Ακρόπολη. Στόχος μας λοιπόν είναι να ενοποιήσουμε την εμπειρία του ταξιδιώτη, από μια απλή βόλτα στο κέντρο, σε μια σειρά από πολιτιστικές και γευστικές διαδρομές, δίνοντάς του τη δυνατότητα παραλιακών διαφυγών μόλις 20 λεπτών μακριά από την πλατεία Συντάγματος.
Με αυτό τον τρόπο επιδιώκουμε την αύξηση της μέσης παραμονής των επισκεπτών, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στους 66 Δήμους μας, την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την αύξηση των θέσεων εργασίας. Δίνουμε μια σειρά από λόγους τους τουρίστες προκειμένου να παραμείνουν στην Αττική για τουλάχιστον μια επιπλέον ημέρα».
Στο πλαίσιο αυτό, χαράσσονται νέες οινικές διαδρομές στους αμπελώνες, αναγεννιέται το παράκτιο μέτωπο με υποδομές πολιτισμού και αναψυχής, δημιουργούνται μουσεία και χώροι σύγχρονης τέχνης και κατασκευάζονται πάρκα για εμπειρίες ευεξίας, άθλησης και οικοτουρισμού. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη: «Η στρατηγική μας δεν είναι να φέρουμε απλώς περισσότερους τουρίστες, αλλά να ελκύσουμε τουρισμό με ποιότητα και ισορροπία. Προωθούμε προορισμούς εκτός υψηλής περιόδου, ενισχύουμε τις υποδομές, αναδεικνύουμε χώρους πρασίνου και προωθούμε τη φυσική εμπειρία. Ενδεικτικά σας αναφέρω πως εκχωρήσαμε 40 εκατομμύρια ευρώ στο Υπουργείο Πολιτισμού για την υλοποίηση 21 πολιτιστικών έργων που εντάσσονται στη συνολική στρατηγική μας στο καλεντάρι που αφορά πολιτισμό, αθλητισμό, ψυχαγωγία, πάρκα αναψυχής και φυσικές διαδρομές.
Μας ενδιαφέρει η ποιότητα της εμπειρίας και το αποτύπωμα που αυτή αφήνει στον τόπο μας. Είμαστε η πρώτη Περιφέρεια που προχώρησε στη δημιουργία ενός επαγγελματικού μόνιμου φορέα (DMMO) για τον σχεδιασμό και την προβολή της τουριστικής ταυτότητας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πλήρης συντονισμός και στρατηγικό marketing με στόχευση σε συγκεκριμένες αγορές και μετρήσιμα αποτελέσματα. Συνεργαζόμαστε με Δήμους, τουριστικούς και πολιτιστικούς φορείς και σημαντικούς «παίκτες» της διεθνούς σκηνής. Λειτουργούμε ως κόμβος συνεργασίας».
Αναφερθείς στον συνεδριακό και επαγγελματικό τουρισμό επεσήμανε πως αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια χάρις στη δημιουργία του νέου Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου διεθνούς ακτινοβολίας, στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις του πρώην γηπέδου Taekwondo, στο Φάληρο.
«Βάζουμε την Αττική στο κέντρο του διεθνούς συνεδρίου και του event industry. Ο συνεδριακός τουρισμός φέρνει επισκέπτες υψηλής δαπάνης, 365 ημέρες τον χρόνο, δίνοντας άμεση ώθηση σε ξενοδοχεία, εστίαση, πολιτισμό, μεταφορές και υπηρεσίες. Ανταποκρινόμαστε θετικά σε ένα πάγιο αίτημα της τουριστικής και επαγγελματικής αγοράς προκειμένου η Αττική να διαθέτει ένα σύγχρονο, ευέλικτο, λειτουργικό συνεδριακό κέντρο που θα της δίνει πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Συζητιόταν για χρόνια, το ζητούσε η αγορά κι εμείς το κάνουμε πράξη» όπως είπε.
«Η Αττική μας δεν θέλουμε να είναι η αρχή, αλλά ο τελικός προορισμός κάθε επισκέπτη»
Νέες οινικές διαδρομές, αναγέννηση του παράκτιου μετώπου και δημιουργία πάρκων
Νέο συνεδριακό και πολιτιστικό κέντρο στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις του Taekwondo
«Αέναον»: «Δημιουργούμε ένα Πάρκο ανοικτό προς όλους, που θα μείνει ζωντανό και βιώσιμο για τις επόμενες γενιές»
Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Περιφερειάρχης Αττικής στη δημιουργία του νέου Μητροπολιτικού Πάρκου «Αέναον», που έρχεται να επανενώσει μετά από δεκαετίες τον αστικό ιστό με τη θάλασσα.
Ερωτηθείς σχετικά για τα χαρακτηριστικά του μεγαλεπήβολου αυτού έργου και τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί αναφορικά με τη βιώσιμη λειτουργία και διαχείρισή του ώστε να παραμείνει «ζωντανό» και ανθεκτικό στο μέλλον, ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε τα εξής: «Το έργο παραλήφθηκε από την παρούσα Περιφερειακή Αρχή στα όρια της απένταξης λόγω καθυστερήσεων, ολιγωριών και γραφειοκρατικών διαδικασιών. Στις 3 Ιανουαρίου 2024, λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Περιφερειάρχη, με καλεί στο τηλέφωνο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή είχε αγκαλιάσει την προοπτική αυτού του έργου και από κοινού επιχειρήσαμε να κάνουμε ό,τι ήταν δυνατόν προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση του Μητροπολιτικού Πάρκου. Χάρις σε μια σειρά από κομβικές ενέργειες, καταφέραμε να ανακτήσουμε την αξιοπιστία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζοντας τελικά 370 εκατ. ευρώ. Το έργο επανεντάχθηκε, εισήλθε σε χρηματοδοτική τροχιά και τώρα βρίσκεται σήμερα εν εξελίξει ο σχετικός διεθνής διαγωνισμός με δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα. Μέσα στον Ιανουάριο θα έχουμε ανάδοχο, θα έχουμε συμβασιοποίηση έως τον Ιούνιο του 2026 και ο ορίζοντας ολοκλήρωσης ορίζεται στο τέλος του 2028. Εκεί λοιπόν που υπήρχε στασιμότητα, φέραμε σχέδιο, αξιοπιστία και χρηματοδότηση, βάζοντας το έργο ξανά μπροστά».
Αναπτύσσοντας τα χαρακτηριστικά του Πάρκου έκανε λόγο για μια έκταση 741 στρεμμάτων, το μεγαλύτερο ενιαίο μέτωπο πρασίνου και δημόσιου χώρου στην Αττική, το οποίο θα είχε ανοικτό και προσβάσιμο σε όλους, χωρίς λογικές αποκλεισμού. Το 75% της έκτασης θα καλυφθεί με περισσότερα από 4.000 δένδρα και πάνω από 210.000 φυτά, ενώ θα υπάρχουν «πράσινες διαδρομές και ζώνες αναψυχής για περιπάτους, ποδηλασία και άθληση, χώροι για ήπιες πολιτιστικές δραστηριότητες και χώροι για περιβαλλοντικές δράσεις και συμμετοχική δημιουργία.
Όσον αφορά την βιωσιμότητα την ανθεκτικότητα και τη διαχείριση του Μητροπολιτικού Πάρκου, ο κ. Χαρδαλιάς είπε πως «δημιουργούμε έναν πρότυπο φορέα διαχείρισης με τη συμμετοχή των Δήμων, της Πολιτείας, των τοπικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών. Καθορίζουμε ξεκάθαρους κανόνες συντήρησης και χρήσης προκειμένου να μη χαθεί το έργο με την πάροδο του χρόνου. Θα εφαρμόσουμε πρακτικές αντιπλημμυρικής θωράκισης, οικολογικής αναγέννησης, ήπιας χρήσης και προστασίας των φυσικών πόρων. Θέλουμε το «Αέναον» να αποτελέσει μια μεγάλη δημόσια υποδομή όχι μόνο για τις τωρινές αλλά και για τις επόμενες γενιές. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο να φτιάξουμε ένα Πάρκο, μας ενδιαφέρει να το κρατήσουμε «ζωντανό» εντάσσοντάς το σε μια συνολική στρατηγική μετασχηματισμού του αστικού χώρου στην Αττική. Δημιουργούμε μια «θάλασσα πρασίνου», μέσα από την ενιαία αντίληψη σχεδιασμού και λειτουργίας των μεγάλων πάρκων της Περιφέρειας».
Στη θεματική ενότητα «Shaping places for next generations» που μίλησε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, μετείχαν επίσης ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο ομότιμος Καθηγητής Πολεοδομίας – Χωροταξίας του Πανεπιστημίου. Θεσσαλίας Χάρης Κοκκώσης και η Founder & CEO της Elastic Architects, Ρία Βογιατζή. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Γεωργία Σαδανά.
Εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής στο συνέδριο παρέστησαν επίσης, η Ειδική Γραμματέας Έλενα Ράπτη, ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.», Δημήτρης Φραγκάκης, η Γενική διευθύντρια του ιδίου φορέα Έφη Φιλιοπούλου και ο Αναπληρωτής Διευθυντής Γραφείου Περιφερειάρχη Αττικής, Δημήτρης Ταραζώνας.
