Από τη Χίο στην Αλόννησο με υδροπλάνο ο Άδωνις Γεωργιάδης - Θα εγκαινιάσει το νέο Περιφερειακό Ιατρείο
Ο υπουργός Υγείας επισκέφτηκε το νοσοκομείο της Χίου και κατευθύνεται προς Αλόννησο για τα εγκαίνια του νέου Περιφερειακού Ιατρείου του νησιού
Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποίησε ότι ολοκληρώθηκε η επίσκεψή του στη Χίο και στο Νοσοκομείο του νησιού. Όπως ανέφερε, αμέσως μετά η αποστολή αναχώρησε με υδροπλάνο από τη Χίο με προορισμό την Αλόννησο, όπου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του νέου Περιφερειακού Ιατρείου.
«Ολοκληρώθηκε μόλις η επίσκεψή μας στη Χίο και στο Νοσοκομείο της και τώρα μόλις απογειωθήκαμε με υδροπλάνο από τη Χίο για την Αλόννησο, για να εγκαινιάσουμε με τον διοικητή της 5ης ΥΠΕ κ. Σερέτη το Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου, που το κάναμε εντελώς καινούργιο. Σε λίγο από Αλόννησο», έγραψε ο υπουργός.
Το Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου έχει ανακαινιστεί πλήρως, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού.
Ολοκληρώθηκε μόλις η επίσκεψη μας στην Χίο και στο Νοσοκομείο της και τώρα μόλις απογειωθήκαμε με Υδροπλάνο από την Χίο για Αλόννησο για να εγκαινιάσουμε με τον Διοικητή της 5ης ΥΠΕ κ. Σερέτη, το Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου που το κάναμε εντελώς καινούργιο. Σε λίγο από… pic.twitter.com/lPRZWGbNHT— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 12, 2025
