«To δύσκολο είναι τα μηχανήματα του διαβόλου στην κουζίνα» - Ο Δημήτρης Παπαστεργίου αυτοτρολάρεται για το ΣΚ χωρίς τη σύζυγό του
«Τιμή και δόξα σε εκείνες και εκείνους που το κάνουν τόσα χρόνια. Respect!» ομολογεί ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Μια αυτοσαρκαστική ανάρτηση στην οποία περιγράφει πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο με τα παιδιά του και τις δουλειές του σπιτιού ενώ απουσίαζε η σύζυγός του έκανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην αρχή της ανάρτησής του, «δεν είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη το δύσκολο, ούτε τα δίκτυα και οι υπερυπολογιστές. Το δύσκολο είναι αυτά τα μηχανήματα του διαβόλου στην κουζίνα και την αποθήκη!».
Στη συνέχεια περιγράφει ότι «τα πήγα καλά» στα βασικά «να μαζέψω κρεβάτια, να βρω τα πεταμένα ρούχα των αγοριών, ακόμη και το να κάνω το "mission impossible", να ανακαλύψω τη δεύτερη κάλτσα κάθε ζευγαριού».
Όμως, το πιο δύσκολο για τον κ. Παπαστεργίου, όπως εξομολογείται ο ίδιος ήταν όταν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει το πλυντήριο πιάτων: «Πώς δουλεύουν αυτά τα πράγματα; Γιατί έχουν τόσα προγράμματα; Γιατί δεν έχουν μόνον ένα κουμπί που θα γράφει "Πλύσιμο" ή ακόμη καλύτερα "Δημήτρη, πάτα εδώ". Δηλαδή γιατί ο μακαρίτης ο Jobs έβαλε μόνον ένα κουμπί στο iPhone;».
«Ρε σεις, δεν κρατιέται εύκολα ένα σπίτι, ειδικά όταν οι σίφουνες της ακαταστασίας το σαρώνουν καθημερινά» παραδέχεται ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος αποτίει «τιμή και δόξα σε εκείνες και εκείνους που το κάνουν τόσα χρόνια. Respect!».
Ως υστερόγραφο, μάλιστα, απευθύνεται στη σύζυγό του γράφοντας «(Σούλα, δεν έχει καμία πτήση νωρίτερα, για ψαξ' το λίγο!!! Δεν μπορεί, θα σου λείψαμε!)».
Δεν είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη το δύσκολο, ούτε τα δίκτυα και οι υπερυπολογιστές. Το δύσκολο είναι αυτά τα μηχανήματα του διαβόλου στην κουζίνα και την αποθήκη!
Η Σούλα αυτό το ΣΚ λείπει, οπότε για πρώτη φορά στα χρονικά, έμεινα μόνος με τα παιδιά στο σπίτι!
Νταξ, στα βασικά τα πήγα καλά. Να μαζέψω κρεβάτια, να βρω τα πεταμένα ρούχα των αγοριών, ακόμη και το να κάνω το "mission impossible", να ανακαλύψω τη δεύτερη κάλτσα κάθε ζευγαριού, που μπορούσε να ήταν οπουδήποτε!
Όλη η ανάρτηση του Δημήτρη Παπαστεργίου
Δεν είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη το δύσκολο, ούτε τα δίκτυα και οι υπερυπολογιστές. Το δύσκολο είναι αυτά τα μηχανήματα του διαβόλου στην κουζίνα και την αποθήκη!
Η Σούλα αυτό το ΣΚ λείπει, οπότε για πρώτη φορά στα χρονικά, έμεινα μόνος με τα παιδιά στο σπίτι!
Νταξ, στα βασικά τα πήγα καλά. Να μαζέψω κρεβάτια, να βρω τα πεταμένα ρούχα των αγοριών, ακόμη και το να κάνω το "mission impossible", να ανακαλύψω τη δεύτερη κάλτσα κάθε ζευγαριού, που μπορούσε να ήταν οπουδήποτε!
Είδαμε και την πρώτη Χριστουγεννιάτικη ταινία της σεζόν!!! Κομπλέ!
Δεν χρειάστηκε να μαγειρέψω γιατί τα ταπεράκια στο ψυγείο έκαναν δουλίτσα, όμως η επιρροή του Master Chef στην Ελληνική οικογένεια ήταν σαφής, όταν χθες το πρωί αντίκρισα αυτή την εικόνα στην κουζίνα (ναι υπάρχει τηγάνι στο πάτωμα!).
Και έτσι μπήκε επιτακτικά το ζήτημα του πλυντηρίου πιάτων.
Σοκ.
Πώς δουλεύουν αυτά τα πράγματα;
Γιατί έχουν τόσα προγράμματα; Γιατί δεν έχουν μόνον ένα κουμπί που θα γράφει "Πλύσιμο" ή ακόμη καλύτερα "Δημήτρη, πάτα εδώ". Δηλαδή γιατί ο μακαρίτης ο Jobs έβαλε μόνον ένα κουμπί στο iPhone;
Ομολογώ ότι ενώ στο σπίτι μαστορεύω τα πάντα, πλυντήριο πιάτων δεν είχα βάλει ποτέ.
Ένοιωσα άχρηστος! Τελικά η λύση δόθηκε τηλεφωνικά και πλέον μένει η απόλυτη καταξίωση του πλυντηρίου ρούχων, κάτι που ελπίζω να μη χρειαστεί.
Ρε σεις, δεν κρατιέται εύκολα ένα σπίτι, ειδικά όταν οι σίφουνες της ακαταστασίας το σαρώνουν καθημερινά.
Τιμή και δόξα σε εκείνες και εκείνους που το κάνουν τόσα χρόνια. Respect!
(Σούλα, δεν έχει καμία πτήση νωρίτερα, για ψαξ' το λίγο!!! Δεν μπορεί, θα σου λείψαμε!)
