Μητσοτάκης σε Κάγια Κάλλας: Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και προστατεύει τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ

Είστε επίσης ένθερμος υποστηρικτής τηςδιπλωματικά, στρατιωτικά και οικονομικά. Αυτό είναι σημαντικό, διότι αυτή τη στιγμή ηδεν δείχνει κανένα σημάδι ότι επιθυμεί πραγματικά την ειρήνη. Επομένως, η συνεχής υποστήριξη προς την Ουκρανία, αλλά και η άσκηση πίεσης προς τη Ρωσία, είναι πολύ σημαντικές. Το νέο πακέτο κυρώσεων που υιοθετήθηκε μόλις προ δύο εβδομάδων θα αυξήσει την πίεση στην οικονομία της Ρωσίας. Βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα δεν τα πάνε καλά. Επομένως, οι κυρώσεις πράγματι λειτουργούν. Αυτές αφορούν την ενεργειακή χρηματοδότηση και τη στρατιωτική-βιομηχανική βάση της, με σκοπό να στερήσουν από τη Ρωσία εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση του πολέμου της.Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της Ρωσίας προέρχεται από τον «σκιώδη» στόλο «βρώμικων» δεξαμενόπλοιων, τα οποία αποτελούν πραγματική απειλή για τις θάλασσές μας, υπό την έννοια της περιβαλλοντικής ανησυχίας. Περισσότερα από 550 πλοία έχουν πλέον τεθεί σε καθεστώς κυρώσεων, αλλά αυτό δεν έχει καταστρέψει ακόμα το συγκεκριμένο μοντέλο δράσης. Ξέρω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω, το πώς μπορούμε πραγματικά να αυξήσουμε το κόστος που υφίστανται οι Ρώσοι για τη χρήση του «σκιώδους» στόλου τους, χωρίς να επηρεάζουμε τα δικά μας πλοία.Επίσης, όπως αναφέρατε, η δική μας άμυνα είναι πολύ σημαντική. Ηεπενδύει το 2% του ΑΕΠ για αρκετό καιρό, αλλά δυστυχώς δεν το κάνουν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Επομένως, πρέπει να κάνουμε περισσότερα σε συλλογικό επίπεδο, να καλύψουμε το κενό δυνατοτήτων. Πρέπει να αυξήσουμε τις επενδύσεις στην άμυνα, να προωθήσουμε τη δική μας αμυντική βιομηχανία και να ενισχύσουμε την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία. Αυτό λέω πάντα, ότι η άμυνα δεν είναι εναλλακτική λύση για την ευημερία, αλλά στην πραγματικότητα συνιστά προϋπόθεση. Εσείς εδώ το γνωρίζετε πολύ καλά.Σίγουρα θα συζητήσουμε και για τη γειτονιά σας. Αναφερθήκατε σταΠιστεύω ότι η διεύρυνση είναι εξαιρετικά σημαντική και ότι μπορούμε πραγματικά να επιτύχουμε απτή πρόοδο σε αυτόν τον τομέα. Θα συζητήσουμε επίσης για την Τουρκία. Η βελτίωση των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας είναι θετική είδηση για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεδομένου ότι βρίσκεστε σε μία σημαντική γεωστρατηγική θέση, αποτελείτε γέφυρα μεταξύ της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης, ενώ βρίσκεστε επίσης κοντά στη Μαύρη Θάλασσα. Σίγουρα, όλες αυτές οι περιοχές πρέπει να ενισχύσουν την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα, τη συνδεσιμότητα μεταξύ τους, ενέργεια, μεταφορές, προστασία του περιβάλλοντος. Και εσείς διαδραματίζετε σημαντικό ρόλο.Σας ευχαριστούμε και πάλι για τη φιλοξενία και προσβλέπουμε στις συζητήσεις μας.