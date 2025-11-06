Ο Πίνατ... πρωταγωνιστής στις συνομιλίες για τα ενεργειακά στο Μαξίμου: Δάγκωνε ένα παιχνίδι, τον χάιδεψε ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ