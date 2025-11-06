Ο Πίνατ... πρωταγωνιστής στις συνομιλίες για τα ενεργειακά στο Μαξίμου: Δάγκωνε ένα παιχνίδι, τον χάιδεψε ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ
Στη συνέχεια, ο Νταγκ Μπέργκαμ έκανε λόγο για «εξαιρετική συνάντηση» στο X

Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκαν χθες το απόγευμα (5/11) η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, και οι Αμερικανοί υπουργοί Ενέργειας, Κρις Ράιτ και Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκμαν, όπου συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Εκεί ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκμαν, είδε τον σκύλο του Μεγάρου Μαξίμου, Πίνατ, στο πάτωμα να δαγκώνει ένα παιχνίδι και στη συνέχεια έσκυψε να τον χαϊδέψει.

«Εξαιρετική συνάντηση με τον @USAmbassadorGR, τον @SecretaryWright και τον @PrimeMinisterGR για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να προμηθεύσουμε την Ελλάδα με αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, ενισχύοντας τόσο τις οικονομίες μας όσο και την εθνική μας ασφάλεια!», δήλωσε σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Μπέργκμαν.

