Ο Πίνατ... πρωταγωνιστής στις συνομιλίες για τα ενεργειακά στο Μαξίμου: Δάγκωνε ένα παιχνίδι, τον χάιδεψε ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ
Ο Πίνατ... πρωταγωνιστής στις συνομιλίες για τα ενεργειακά στο Μαξίμου: Δάγκωνε ένα παιχνίδι, τον χάιδεψε ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ
Στη συνέχεια, ο Νταγκ Μπέργκαμ έκανε λόγο για «εξαιρετική συνάντηση» στο X
Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκαν χθες το απόγευμα (5/11) η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, και οι Αμερικανοί υπουργοί Ενέργειας, Κρις Ράιτ και Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκμαν, όπου συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Εκεί ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκμαν, είδε τον σκύλο του Μεγάρου Μαξίμου, Πίνατ, στο πάτωμα να δαγκώνει ένα παιχνίδι και στη συνέχεια έσκυψε να τον χαϊδέψει.
«Εξαιρετική συνάντηση με τον @USAmbassadorGR, τον @SecretaryWright και τον @PrimeMinisterGR για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να προμηθεύσουμε την Ελλάδα με αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, ενισχύοντας τόσο τις οικονομίες μας όσο και την εθνική μας ασφάλεια!», δήλωσε σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Μπέργκμαν.
Εκεί ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκμαν, είδε τον σκύλο του Μεγάρου Μαξίμου, Πίνατ, στο πάτωμα να δαγκώνει ένα παιχνίδι και στη συνέχεια έσκυψε να τον χαϊδέψει.
«Εξαιρετική συνάντηση με τον @USAmbassadorGR, τον @SecretaryWright και τον @PrimeMinisterGR για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να προμηθεύσουμε την Ελλάδα με αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, ενισχύοντας τόσο τις οικονομίες μας όσο και την εθνική μας ασφάλεια!», δήλωσε σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Μπέργκμαν.
Great meeting with @USAmbassadorGR, @SecretaryWright and @PrimeMinisterGR discussing how we can supply Greece with American LNG, boosting both of our economies and enhancing our national security! 🇺🇸🤝🇬🇷 pic.twitter.com/Z4A71B7VNY— Secretary Doug Burgum (@SecretaryBurgum) November 5, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Ραχωβίτσας: Στα Βορίζια μπορούν να σκοτωθούν για 3 πρόβατα, κυνήγησαν αστυνομικό για κλήση - Ο Πάσσαρης πυροβόλησε 16 φορές οδηγό που έψαχνε πάρκινγκ
Συμφωνία ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy για γεώτρηση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο - Η πρώτη στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια
Η πρώτη χρονιά που δίδαξα ως δασκάλα ήταν στα Βορίζια, σε βάζουν σε απόσταση μέχρι να κερδίσεις τον σεβασμό, δήλωσε η Ιωάννα Μαλέσκου
Ραχωβίτσας: Στα Βορίζια μπορούν να σκοτωθούν για 3 πρόβατα, κυνήγησαν αστυνομικό για κλήση - Ο Πάσσαρης πυροβόλησε 16 φορές οδηγό που έψαχνε πάρκινγκ
Συμφωνία ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy για γεώτρηση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο - Η πρώτη στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια
Η πρώτη χρονιά που δίδαξα ως δασκάλα ήταν στα Βορίζια, σε βάζουν σε απόσταση μέχρι να κερδίσεις τον σεβασμό, δήλωσε η Ιωάννα Μαλέσκου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα