Στο Μέγαρο Μαξίμου η Κίμπερλι Γκιλφόιλ και οι Αμερικανοί υπουργοί Ενέργειας και Εσωτερικών
Κυριάκος Μητσοτάκης Κίμπερλι Γκιλφόιλ

«Είχαμε μία εξαιρετική συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη» έγραψε η Αμερικανίδα πρέσβης – Στο τραπέζι η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της Ενέργειας - «Το μέλλον είναι φωτεινό»

Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη συναντήθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στο πρωθυπουργικό γραφείο η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ και οι Αμερικανοί υπουργοί Ενέργειας, Κρις Ράιτ και Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκμαν.


Σε ανάρτησή της, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ανέφερε ότι η συνάντηση ήταν εξαιρετική. «Συζητήσαμε ευκαιρίες για την αξιοποίηση της ενεργειακής αφθονίας των ΗΠΑ προκειμένου να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας στον τομέα της ενέργειας με την Ελλάδα και την Ευρώπη!» έγραψε σε ανάρτησή της στο Χ.



«Το μέλλον είναι φωτεινό για ΗΠΑ – Ελλάδα», σημείωσε.


