Στο Μέγαρο Μαξίμου η Κίμπερλι Γκιλφόιλ και οι Αμερικανοί υπουργοί Ενέργειας και Εσωτερικών
«Είχαμε μία εξαιρετική συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη» έγραψε η Αμερικανίδα πρέσβης – Στο τραπέζι η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της Ενέργειας - «Το μέλλον είναι φωτεινό»
Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη συναντήθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στο πρωθυπουργικό γραφείο η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ και οι Αμερικανοί υπουργοί Ενέργειας, Κρις Ράιτ και Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκμαν.
Σε ανάρτησή της, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ανέφερε ότι η συνάντηση ήταν εξαιρετική. «Συζητήσαμε ευκαιρίες για την αξιοποίηση της ενεργειακής αφθονίας των ΗΠΑ προκειμένου να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας στον τομέα της ενέργειας με την Ελλάδα και την Ευρώπη!» έγραψε σε ανάρτησή της στο Χ.
«Το μέλλον είναι φωτεινό για ΗΠΑ – Ελλάδα», σημείωσε.
I am delighted to welcome Secretary of Energy Chris Wright @SecretaryWright and Secretary of the Interior Doug Burgum @SecretaryBurgum to Greece for this year's P-TEC conference! We had a great meeting with @PrimeMinisterGR Kyriakos Mitsotakis where we discussed opportunities to… pic.twitter.com/aztx0djrtB— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 5, 2025
«Με μαστίγωσαν παντού»: 38χρονη μιλά για την ομηρεία της στο Ιράκ και αποκαλύπτει πώς γλίτωσε με κωδικοποιημένα μηνύματα σε βίντεο
Ούτε μία άδεια ασύλου για τους μετανάστες από Λιβύη - «Πιλότος» για τη διαχείριση των ροών η δομή της Σιντικής με 148 συνοριοφύλακες
Ράμα Ντουβάτζι: Ποια είναι η νεότερη Πρώτη Κυρία στην ιστορία της Νέας Υόρκης
