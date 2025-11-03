Γεωργιάδης: Έχουμε την καλύτερη δημοσιονομική εικόνα σε όλη την ΕΕ
Γεωργιάδης: Έχουμε την καλύτερη δημοσιονομική εικόνα σε όλη την ΕΕ
Αυτό είναι αποτέλεσμα των θυσιών του ελληνικού λαού, γράφει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας
Η Ελλάδα έχει πλέον την καλύτερη δημοσιονομική εικόνα από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γράφει σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Ο υπουργός παραθέτει ένα γραφικό που δείχνει ότι η Ελλάδα παρουσιάζει πλεόνασμα 1,3% του ΑΕΠ, την ώρα που άλλες μεγάλες χώρες έχουν ελλείμματα. Μεταξύ τους η Γερμανία με 2,8%, η Ισπανία με 3,2%, η Ευρωζώνη στο σύνολό της με 3,1%, αλλά και η Γαλλία με 5,8%.
«Αν κάποιος σας έλεγε πριν μερικά χρόνια ότι στην ΕΕ η δημοσιονομική εικόνα των χωρών θα ήταν αυτή, θα τον πιστεύατε; Και όμως αυτό συμβαίνει σήμερα και είναι αποτέλεσμα των θυσιών του ελληνικού λαού!», σχολιάζει ο υπουργός.
Η ανάρτηση του υπουργού:
Αν κάποιος σας έλεγε πριν μερικά χρόνια ότι στην ΕΕ η δημοσιονομική εικόνα των Χωρών θα ήταν αυτή, θα τον πιστεύατε; Και όμως αυτό συμβαίνει σήμερα και είναι αποτέλεσμα των θυσιών του Ελληνικού Λαού! Η Ελλάδα η Χώρα με την καλύτερη Δημοσιονομική Εικόνα όλων των Χωρών της ΕΕ.
Ο υπουργός παραθέτει ένα γραφικό που δείχνει ότι η Ελλάδα παρουσιάζει πλεόνασμα 1,3% του ΑΕΠ, την ώρα που άλλες μεγάλες χώρες έχουν ελλείμματα. Μεταξύ τους η Γερμανία με 2,8%, η Ισπανία με 3,2%, η Ευρωζώνη στο σύνολό της με 3,1%, αλλά και η Γαλλία με 5,8%.
«Αν κάποιος σας έλεγε πριν μερικά χρόνια ότι στην ΕΕ η δημοσιονομική εικόνα των χωρών θα ήταν αυτή, θα τον πιστεύατε; Και όμως αυτό συμβαίνει σήμερα και είναι αποτέλεσμα των θυσιών του ελληνικού λαού!», σχολιάζει ο υπουργός.
Αν κάποιος σας έλεγε πριν μερικά χρόνια ότι στην ΕΕ η δημοσιονομική εικόνα των Χωρών θα ήταν αυτή, θα τον πιστεύατε; Και όμως αυτό συμβαίνει σήμερα και είναι αποτέλεσμα των θυσιών του Ελληνικού Λαού! Η Ελλάδα η Χώρα με την καλύτερη Δημοσιονομική Εικόνα όλων των Χωρών της ΕΕ. pic.twitter.com/fi6Flq8PE3— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 3, 2025
Αν κάποιος σας έλεγε πριν μερικά χρόνια ότι στην ΕΕ η δημοσιονομική εικόνα των Χωρών θα ήταν αυτή, θα τον πιστεύατε; Και όμως αυτό συμβαίνει σήμερα και είναι αποτέλεσμα των θυσιών του Ελληνικού Λαού! Η Ελλάδα η Χώρα με την καλύτερη Δημοσιονομική Εικόνα όλων των Χωρών της ΕΕ.
Ειδήσεις σήμερα:
ALCO: Στις 11,6 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, διαρκής αύξηση των αναποφάσιστων
«Ηλεκτρισμένη» τηλεδιάσκεψη των βουλευτών της ΝΔ με τον επικεφαλής των ΕΛΤΑ - Θέμα διοίκησης θέτουν ευθέως βουλευτές
Αμερικανοί συνταξιούχοι έρχονται στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση - Οι 10 λόγοι που επιλέγουν τη χώρα μας
ALCO: Στις 11,6 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, διαρκής αύξηση των αναποφάσιστων
«Ηλεκτρισμένη» τηλεδιάσκεψη των βουλευτών της ΝΔ με τον επικεφαλής των ΕΛΤΑ - Θέμα διοίκησης θέτουν ευθέως βουλευτές
Αμερικανοί συνταξιούχοι έρχονται στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση - Οι 10 λόγοι που επιλέγουν τη χώρα μας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα