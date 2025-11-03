Γεωργιάδης: Έχουμε την καλύτερη δημοσιονομική εικόνα σε όλη την ΕΕ

Η Ελλάδα έχει πλέον την καλύτερη δημοσιονομική εικόνα από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γράφει σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.Ο υπουργός παραθέτει ένα γραφικό που δείχνει ότι η Ελλάδα παρουσιάζει πλεόνασμα 1,3% του ΑΕΠ, την ώρα που άλλες μεγάλες χώρες έχουν ελλείμματα. Μεταξύ τους η Γερμανία με 2,8%, η Ισπανία με 3,2%, η Ευρωζώνη στο σύνολό της με 3,1%, αλλά και η Γαλλία με 5,8%.«Αν κάποιος σας έλεγε πριν μερικά χρόνια ότι στην ΕΕ η δημοσιονομική εικόνα των χωρών θα ήταν αυτή, θα τον πιστεύατε; Και όμως αυτό συμβαίνει σήμερα και είναι αποτέλεσμα των θυσιών του ελληνικού λαού!», σχολιάζει ο υπουργός.Η ανάρτηση του υπουργού:Αν κάποιος σας έλεγε πριν μερικά χρόνια ότι στην ΕΕ η δημοσιονομική εικόνα των Χωρών θα ήταν αυτή, θα τον πιστεύατε; Και όμως αυτό συμβαίνει σήμερα και είναι αποτέλεσμα των θυσιών του Ελληνικού Λαού! Η Ελλάδα η Χώρα με την καλύτερη Δημοσιονομική Εικόνα όλων των Χωρών της ΕΕ.