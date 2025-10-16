Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα έχει ενισχύσει το διεθνές αποτύπωμά της - Πολιτικός μηδενισμός από την αντιπολίτευση

Η Ελλάδα δεν είναι αυτή που παρουσιάστηκε σήμερα από την αντιπολίτευση - Η Ελλάδα έχει αυξήσει σημαντικά το αποτύπωμα της ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών κλείνοντας τη συζήτηση στη Βουλή