ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό από δύο τροχαία: Νταλίκα έπεσε σε μπάρες στη Λένορμαν - Καραμπόλα 3 ΙΧ στα ΚΤΕΛ

Μητσοτάκης στο TikTok: Στο €1,10 το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος στην Αττική, το 2023 ήταν στο €1,37
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης Πετρέλαιο θέρμανσης

Μητσοτάκης στο TikTok: Στο €1,10 το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος στην Αττική, το 2023 ήταν στο €1,37

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι είναι άλλη μία μικρή νίκη στη μάχη κατά της ακρίβειας

Μητσοτάκης στο TikTok: Στο €1,10 το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος στην Αττική, το 2023 ήταν στο €1,37
66 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, μέσω ανάρτησης στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media, στη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης ενόψει του φετινού χειμώνα.

Όπως σημείωσε, το πετρέλαιο θέρμανσης στην Αττική πωλείται φέτος γύρω στο 1,10 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,37 ευρώ το 2023, επισημαίνοντας μάλιστα ότι σε ορισμένα σημεία μπορεί να βρεθεί και φθηνότερα.

@kyriakosmitsotakis_

Έχουμε πολύ καλά νέα!!!

♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis

Αντίστοιχη εικόνα, πρόσθεσε, παρουσιάζεται και στην περιφέρεια, όπου η τιμή από 1,40 ευρώ πέρυσι έχει υποχωρήσει περίπου στο 1,13 ευρώ το λίτρο.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι οι τιμές «οριστικοποιήθηκαν σήμερα» και χαρακτήρισε τη μείωση «μια ακόμη μικρή νίκη στη μάχη κατά της ακρίβειας».

Ειδήσεις σήμερα:

«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι

Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του

Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη
66 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης