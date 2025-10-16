Μητσοτάκης στο TikTok: Στο €1,10 το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος στην Αττική, το 2023 ήταν στο €1,37

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι είναι άλλη μία μικρή νίκη στη μάχη κατά της ακρίβειας