Χατζηβασιλείου: Οι σχέσεις Ελλάδας - Κύπρου υπερβαίνουν κάθε έργο - Ο ΑΔΜΗΕ δεν μπορεί να βρεθεί οικονομικά εκτεθειμένος

«Οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου υπερβαίνουν κάθε έργο υποδομής και είμαι βέβαιος ότι δεν θα επηρεαστεί η αδελφική σχέση Αθηνών και Λευκωσίας από την όποια πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης», δήλωσε ο Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στον ΑΝΤ1, το πρωί της Δευτέρας.Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερή στη στρατηγική της και πιστεύει στη σημασία της εταιρικής συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, καθώς και στη σημασία του καλωδίου για την ενεργειακή ασφάλεια και την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου. Ωστόσο, επεσήμανε πως «το έργο αυτό μπορεί να προχωρήσει μόνον όταν αρθούν οι επί της αρχής επιφυλάξεις για την οικονομική βιωσιμότητα και ξεπεραστούν οι τεχνικές εκκρεμότητες».«Δεν μπορούμε να μιλάμε για υλοποίηση, όταν υπάρχουν ζητήματα ανάκτησης κόστους και πληρωμών από την κυπριακή πλευρά προς τον ΑΔΜΗΕ ή όταν ακούμε συνεχώς από ορισμένους κύκλους στην Κύπρο αναφορές περί δήθεν μη βιωσιμότητας του έργου, χωρίς να έχει παρουσιαστεί κάποια σχετική μελέτη», σημείωσε χαρακτηριστικά.Αναφερόμενος στο πλαίσιο συμφωνίας που έχουν καθορίσει οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης, ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε πως «η κυπριακή θέση δεν έχει αλλάξει» και υπενθύμισε ότι υπάρχει εγκεκριμένη συμφωνία από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου για ετήσια καταβολή 25 εκατομμυρίων ευρώ προς τον ΑΔΜΗΕ. «Αν ο ΑΔΜΗΕ δεν λάβει τα συμφωνηθέντα, τότε πιθανόν να βρεθεί οικονομικά εκτεθειμένος, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει και την υλοποίηση άλλων κρίσιμων ενεργειακών έργων. Ο ΑΔΜΗΕ έχει και άλλα σημαντικά έργα, όπως τη διασύνδεση με την Κρήτη και τις Κυκλάδες», πρόσθεσε.Ο Βουλευτής Σερρών επεσήμανε ότι «οι δύο κυβερνήσεις δεν θα επιτρέψουν να επηρεαστούν οι αδελφικές σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου». Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση να μην υπάρξει «καμία σπέκουλα» γύρω από το θέμα που θα μπορούσε να δημιουργήσει τεχνητή ελληνοκυπριακή διελκυστίνδα. Τέλος, τόνισε ότι «η κυπριακή πλευρά πρέπει να παραμείνει δεσμευμένη στην υλοποίηση του έργου».Κλείνοντας, σχολίασε και την έξοδο του τουρκικού ερευνητικού σκάφους Πίρι Ρέις, υπογραμμίζοντας ότι «πρόκειται για άλλη μια εκδήλωση εκνευρισμού της Άγκυρας για τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας, κυρίως νοτίως της Κρήτης με την έλευση της Chevron». Όπως είπε, «πρόκειται για ένα γερασμένο σκάφος με περισσότερο συμβολικό ρόλο παρά με ουσιαστικές δυνατότητες έρευνας», ενώ διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση «παρακολουθεί στενά την κατάσταση και απαντά πάντοτε με ψυχραιμία και τον προσήκοντα τρόπο».