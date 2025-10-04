Μητσοτάκης: Σημαντικό βήμα η δήλωση της Χαμάς, οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες
Ο Έλληνας πρωθυπουργός χαιρέτισε τη νέα δήλωση της Χαμάς, τονίζοντας ότι η Ελλάδα στηρίζει κάθε προσπάθεια για σταθερότητα και διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη δήλωση της Χαμάς «σημαντικό βήμα προς τα εμπρός», αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων.
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα και όλες οι εχθροπραξίες να σταματήσουν», επισημαίνοντας πως η Ελλάδα παραμένει σταθερή στη στήριξή της προς τις διεθνείς προσπάθειες για ειρήνη.
Η δήλωση του κ. Μητσοτάκη έρχεται λίγες ώρες μετά το κάλεσμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό των βομβαρδισμών στη Γάζα, με τη Χαμάς να δηλώνει ότι αποδέχεται βασικούς όρους του αμερικανικού σχεδίου ειρήνης.
Hamas's statement is an important step forward. Hostages must be released immediately and all hostilities must stop. Greece remains steadfast in supporting efforts aimed at restoring stability and promoting lasting peace and security in the region.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 4, 2025
Η θέση της Ελλάδας για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή«Η Ελλάδα παραμένει σταθερή στην υποστήριξη προσπαθειών που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της σταθερότητας και την προώθηση μιας διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.
